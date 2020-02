Nyt on kulttuuri-investointien vuoro

Jyväskylän kaupunginvaltuustolle maanantaina 3.2. pidetty tiedonantotilaisuus Jyväskylän sydän -kulttuuri-investointihankkeesta ilahdutti meitä kokoomuslaisia todella paljon.

Kulttuurilla on positiivisia vaikutuksia niin paikkakunnan elinkeinoelämän ja elinvoimaisuuden vahvistamiseksi kuin jokaisen kuntalaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Jyväskylässä on kulttuuri-investointeja siirretty aivan liian ­kauan. Nyt on aika tehdä päätöksiä kulttuurielämän vahvistamiseksi kaupungissamme.

Hienoa, että Jyväskylän sydän -projektin myötä meillä on nyt useita erilaisia kulttuuri-investointien toteuttamisvaihtoehtoja, joista on mahdollisuus valita paras.

Mielestämme esitetyistä vaihtoehdoista kaksi nousee ylitse muiden – vaihtoehto 1 Lutakossa ja vaihtoehto 5 ydinkeskustassa.

Lutakon vaihtoehdossa pidämme hyvänä sitä, että siellä on musiikkisalin rakentamista varten valmis asemakaava. Vastaavasti ydinkeskustavaihtoehdon hyvänä puolena on se, että sen myötä voidaan vahvemmin edistää kaupunkikeskustan kehittämistä ja yksityisiä toimijoita on mahdollista saada osallistumaan investointeihin.

Näiden kahden vaihtoehdon välillä on selvitystyötä edelleen jatkettava niin, että ne saadaan keskenään täysin vertailukelpoisiksi.

Selvityksen yhteydessä on erityisesti selvitettävä myös yksityisen rahoituksen mahdollisuudet olla investoinneissa mukana.

Sekä Lutakon vaihtoehto että ydinkeskustan vaihtoehto sisältävät musiikkisalin. Päätöstä akustisesti korkeatasoisesta musiikkisalista ei voi enää siirtää tulevaisuuteen.

Kokoomus korostaa, että kokonaisratkaisu kulttuuri-investoinneista tulee tehdä tämän vuoden aikana. Jyväskylässä on nyt taide- ja kulttuurilaitosten vuoro.