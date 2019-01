Nyt pitää kuunnella opetuksen ammattilaisia

Suomalainen koulutus on ollut jo pitkään maailman huipputasoa. Se on kaltaisemme maan menestyksen perusta, joten sen laadusta onkin pidettävä tarkoin huolta. Huipulla pysyminen vaatii tietenkin myös kehittämistä.

Viime vuosina koulutusta on kehitetty sen kaikilla tasoilla. Kaikki uudistukset eivät kuitenkaan ole vieneet kehitystä parempaan suuntaan. Valitettavasti usein näyttää käyvän niin, että kehittämiseksi naamioidut toimet ovatkin todellisuudessa säästämistä. Samoin uudistukset tuntuvat monesti lähtevän poliitikkojen ja virkamiesten ideoista ilman, että ne vastaisivat koulutusmaailman todellisiin tarpeisiin.

Uudistuksia on syötetty rehtorien ja opettajien toteutusvastuulle kireillä aikatauluilla, vajailla resursseilla ja niin, että käytännön toteutusta ja toimivuutta ei ole miettinyt oikeastaan kukaan. Huolestuneita, jopa hätääntyneitä viestejä kuuluu varsinkin ammattikoulutuksesta mutta myös peruskouluista, lukioista, ammattikorkeakouluista ja yliopistoista.

Suomalainen koulutuspolitiikka täytyy rauhoittaa. Uudistamisessa ja kehittämisessä on kuultava kentän ääntä, alan parhaimpia asiantuntijoita eli opettajia ja rehtoreita. Heillä on ajantasaisin näkemys siitä, mistä kumpuavat lapsia ja nuoria piinaavat ja opiskelua haittaavat ongelmat kuten lukutaidon heikentyminen, koulupudokkuus, syrjäytyminen, ammattiosaamisen puutteet ja opiskelijoiden uupumus ja muut mielenterveysongelmat.

Elinkeinoelämällä on koulutuksen suhteen omat odotuksensa, mikä on ymmärrettävää. Työelämän vaatimukset on tietenkin myös huomioitava koulutuksessa.

Ihmiseksi kasvaminen ei kuitenkaan etene talousvaikuttajien ehdoilla, eikä koulutusta pidä viedä suuntaan, jossa lapsia ajatellaan vain tulevaisuuden työvoimana. Lapset ja nuoret tarvitsevat kiireetöntä kasvun ja oppimisen aikaa, jossa on tilaa myös luovuudelle, paineettomille kokeiluille ja erehdyksille.

Myös opettajat kaipaavat kaiken uudistamisen ja säästämisen keskellä työrauhaa ja luottamusta siihen, että he hoitavat työnsä erinomaisesti. Seuraavan opetusministerin tulee kartoittaa kattavasti koulutuksen eri tasojen tämänhetkiset kipupisteet, ja resurssit ja lakimuutokset tulee ohjata niiden korjaamiseen. Tässä on kuultava myös koulupolulla taivaltavia lapsia ja nuoria ja tietenkin hyödynnettävä tutkimuksin saatuja tietoja.

Koulua tulee kehittää rehtorien, opettajien ja opiskelijoiden kanssa, ei heidän ylitseen tai ohitseen kulloistenkin poliittisten tuulahdusten mukaan.

Hannele Vestola

FM

perusopetuksen lehtori

kunnanvaltuutettu (vihr.)

maakuntavaltuutettu

kansanedustajaehdokas

Laukaa