Ohjailiko vaalien läheisyys Saarenmaan koulupäätöstä?

Jyväskylän kaupunginhallitus teki tammikuun puolivälissä yksimielisen päätöksen ottaa aikalisä Jyväskylän Saarenmaan koulun lakkautusasiassa. Aiemmin kaupungin sivistyslautakunta oli tehnyt selkeän äänestyspäätöksen koulun lakkauttamisesta ja alueen lapset olisivat päässeet aloittamaan koulunkäynnin syksyllä 2019 valmistuvassa uudessa Savulahden koulussa.

Saarenmaan koululla sunnuntaina 13.1. järjestetty päättäjien ja kyläläisten kohtaaminen keräsi paikalle huomattavan joukon Jyväskylän päättäjiä ja eduskuntavaaliehdokkaita.

Sivusta seuranneena minusta vaikuttaa vahvasti siltä, että kaupunginhallituksen päätöksen keskeisenä taustavaikuttimena olivat lähestyvät eduskuntavaalit ja tällä päätöksellä on vain siirretty epämieleisen päätöksen teko yli vaalien ja koulun lakkautukseen palataan vielä aivan lähitulevaisuudessa.

Totta kai olisi lasten kannalta suotavaa, että koulu sijaitsisi aina mahdollisimman lähellä, mutta aina tämä ei ole mahdollista eikä kokonaisuuden kannalta myöskään perusteltua. Ihmiset saavat toki asuinpaikkansa valita mutta silloin on myös sopeuduttava siihen, että kaikki palvelut eivät voi sijaita aivan vieressä.

Sivistyslautakunnan linjauksen mukaisella toiminnalla olisi myös varmistettu tuleville eppuluokkalaisille yhtenäinen koulupolku alusta asti ja yhdenvertaiset koulupalvelut kaikille lapsille.

Kuulemani mukaan on myös koulun sisäilmaan liittyen havaittu ongelmia ja ainakin osa koulun henkilökunnasta on saanut oireita tähän liittyen. Myös uutisessa koskien koululla pidettyä päättäjien ja kyläläisten kohtaamista viitattiin tähän (KSML 14.1.).

Kovin ihmeelliseen valoon asettuu varavaltuutettu Jamaica Hakkaraisen (ps.) toteamus lehdessä, että sisäilmaongelma ei käy argumentiksi koulun lakkautukselle, jos sitä ei ole tutkittu.

Nykyään näihin asioihin on kuitenkin tavattu suhtautua, kuten oikein on, hyvinkin vakavasti ja asiat selvittää alusta asti perusteellisesti tutkien.

Hyvin oikeutetusti voi kysyä, että miksi ei ole tutkittu?

Sivistyslautakunnalle on kuitenkin päätöksenteon tueksi viime vuoden huhtikuussa toimitettu rakennuksen kuntoon liittyen erillinen kuntoarvio. Tosin lautakunta on joulukuun kokouksessaan asiasta päättäessään joutunut nojaamaan täysin samaan 6.11.2017 päivättyyn kuntoarvioon. Miksi tässä välissä ei ole tehty kuntoarvion tietoja täydentämään kunnollisia sisäilmatutkimuksia, kun tiedossa kuitenkin on ollut asiaan liittyvät mahdolliset ongelmat?

Todellakin toivon, ettei asiassa ole lähdetty vaalihuumassa tekemään politiikkaa lasten ja koulun työntekijöiden terveyden kustannuksella.

Kimmo Ojala

varavaltuutettu (sd.)

Jyväskylä