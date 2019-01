Oikea usko oli säälimätöntä vallankäyttöä

”Kun mies tiedemaailman huipulta sanoo Jumalan olevan ykkösen, sanomisella on erityinen painoarvo”, näkee Timo Hakanen (KSML 19.12. 2018) Niin kuuluu lausuneen huipputiedemies Markku Kulmala.

Hakasen mielestä ”Meille tavallisille ihmisille on jo kauan maallisen median ja ns. tieteen kansantajuistajien toimesta tuputettu ajatusta, ettei kaiken olevaisen takana voi olla yliluonnollista Luojaa, vaan kaikelle on olemassa luonnolliset syyt ja selitys. Mediassa sanomansa läpi saaneiden luonnontietelijöiden mukaan Jumalaa ei ole tai hänestä ei voida ainakaan saada mitään tiedollista tietoa.”

Hakasen mukaan ”sitä ei kuitenkaan kerrota, ettei tuo toteamus ole tutkimustulos, vaan filosofian alaan kuuluva ennakko-olettama”.

Hakanen esittää, että ei olekaan ihme, että nykytiede on kehittynyt nimenomaan kristillisissä länsimaissa, ja kuinka yliopistojen alkuperä on myös kristillisessä viitekehyksessä ja kuinka useimmiten kirkon miehet olivat niiden keulassa.

Hakanen ei ehkä tiedä, että kristinuskon päästyä Rooman viralliseksi uskonnoksi ryhtyivät kristinuskoiset vainoamaan säälimättömästi muun uskoisia. Kirkko antoi vallankäytölle niin tehokkaan ”moraalisen” oikeutuksen, että kesti yli tuhat vuotta, renessanssin aikaan asti, ennen kuin taiteessa tai kokemusperäisen tiedon alalla voitiin ilmaista mitään, millä ei ollut kirkon siunausta.

Tiedon järjestelmällinen tuhoaminen, johon kuuluivat muun muassa kirjaroviot, suoritettiin niin perusteellisesti, että se levisi jopa Euroopan ulkopuolelle, kaikkialle, minne kirkon arvovalta ylettyi.

Pidän tosiasiana, ettei edes huipputiedemiehen jumalatarve todista mitään Jumalan tai jumalien olemassaolosta.

Uskonnoilla ja uskonnollisella uskolla on ollut sijansa ja merkityksensä menneinä vuosisatoina ja vuosituhansina. Nyt valistunut ihminen näkee yleensä toisin: hän ymmärtää, että Jumalan tai jumalien palvelu ja niille uhraaminen on taikauskoa. Ja että panostaminen uskontoon, muutoin kun historiallisena perinteen vaalimisena, on hyödytöntä.

Kristinusko suurimpana uskontona on myös arvoton todiste sen ”pyhyydestä”, sillä yhä suurempi osa kristityistä on maallistuneita, joille Jeesus syntien sovittajana, vapahtajana, pelastajana, Jumalan poikana jne. ei merkitse muuta kuin kirkollisen perinteen kuvaa menneiden aikojen uskomisen tavoista.

Esko Aspivaara

Savonlinna