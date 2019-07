Ole huoleti, Wallinheimo

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo esitti huolensa hallituksen lisätalousarviosta ja koko hallitusohjelman sisällöstä (KSML 2.7.). Erityistä huolta hän kantoi liikenneinvestoinneista ja hallituksen toteuttamasta talouspolitiikasta.

Antti Rinteen hallitus on päättänyt panostaa 300 miljoonaa enemmän perusväylänpitoon jo vuoden 2020 alusta, kuin mitä on julkisen talouden suunnitelmassa. Samalla 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä mietitään infrahankkeita kestävästi ja huolella. Tämä on mielestäni erittäin tärkeää, jotta saamme kurottua umpeen miljardien eurojen perusväylien korjausvelkaa.

Olen hyvin luottavainen, että näissä hankkeissa on mukana myös Keski-Suomen elinvoiman kannalta keskeisiä hankkeita, joista myös Wallinheimo kantoi syystä huolta. Teemme hallituspuolueiden kansanedustajina varmasti parhaamme näiden investointien eteen, ja toivotan mielelläni myös opposition edustajat mukaan asioihin vaikuttamaan.

Wallinheimo kantoi erityistä huolta ansiotuloverojen liian vähäisistä kevennyksistä ja erityisesti siitä, että ne kohdistuvat pääsääntöisesti pienituloisiin. Rinteen hallitus vähentää tuloeroja, joita kokoomuksen aikana määrätietoisesti kasvatettiin. Me emme lupaa hyvätuloisille verenkevennyksiä, vaan haluamme ennen kaikkea parantaa kaikista pienituloisimpien asemaa. Tästä olen erityisen ylpeä.

Wallinheimo ottaa kantaa myös tuleviin työmarkkinaneuvotteluihin. Onneksi hallitus on palauttanut luottamuksen työmarkkinoille ja uskoo aitoon neuvotteluun työmarkkinaosapuolten välillä. Muistamme edellisen hallituksen toimet kilpailukykysopimuksen aikaansaamiseksi, jossa pidennettiin työntekijöiden työaikaa ja leikattiin lomarahoja. Tuore hallitus ei painosta työntekijöitä heikentämään työehtojaan, vaikka tämä kokoomukselle onkin iso pettymys.

Wallinheimo on kirjoituksessa aivan aiheesta huolissaan valtiontalouden tilasta. Valtionvelan määrässä kokoomus voi myös hyvin katsoa peiliin, sillä onhan kokoomus ollut hallituksessa yhtä kautta lukuun ottamatta vuodesta 1987 lähtien. Edellisen hallituksen aikaan valtio myös jatkoi velkaantumistaan ja samaan aikaan antoi miljardien veronkevennykset hyvätuloisille.

Rinteen hallituksen tavoitteena on julkisen talouden tasapaino vuoteen 2023 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan useita toimia, ja toivotan mielelläni myös opposition näitä miettimään. Keinovalikoimassa ei ole enää kuitenkaan valtiontalouden kuntoon laittaminen eriarvoisuutta lisäämällä.