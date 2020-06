Olemmeko me ikäihmiset vain pelkkä kuluerä?

Byrokratia on ottanut vallan ihmisitä. Ymmärrän hyvin kunnallistalouden haasteet.

Kaupunki ja kunta on ihmisiä varten. Olemme rakentaneet hyvinvointia ihmisille ei organisaatioille – hyvinvointi elämisen kaikilla tasoilla on ihmisen kannalta perusasia. Kunnallinen päätöksenteko perustuu tehokkuuteen ja taloudellisuuteen.

Yksilö joutuu monesti siinä näiden kylmien faktojen rattaisiin. Jostakin oppikirjasta on saatu näkemys, että keskittäminen ja suuruuden ekonomia ovat ratkaisu lähes kaikkiin ongelmiin.

Todellisuus on kuitenkin toisenlainen. Kun keskitetään ja kasvatetaan organisaatioita suuremmiksi ja suuremmiksi tuloksena on uusia ongelmia, jotka syövät tehokkuuden ja laskennallisen hyödyn.

Huonoja päätöksiä on aina voitu muuttaa ja korjata. Yhteiskunta ei ole seisova vesi vaan sen on oltava jatkuvasti dynaamisessa liikkeessä parempaan.

Tilanne on tullut siihen jamaan, että meidän ikäihmisten arvo ja vaikutusvalta heikkenee vuosi vuodelta. Nuoret, dynaamiset talouden asiantuntijat ja päättäjät näkevät huonosti taaksepäin eivätkä osaa nähdä sitä todellisuutta, että me kaikki vanhenemme ja olemme aikanaan tätä ikäluokkaa.

Meidän ikäpolvemme äidit ja isät puolustivat tämän maan itsenäiseksi ja uurastivat tätä maata rakentaen meidän ikäpolvemme kanssa nykyisen hyvinvoinnin.

Olen vakuuttunut, että meidänkin olemassaolollamme on taloudellinenkin merkitys kaiken muun lisäksi. Kuitenkin tehokkuuden nimissä omalääkärijärjestelmä lopetettiin ja terveyskeskuspalvelut keskitetään keskussairaalan ”armonlaaksoon”. Eipä siinä juuri ole ajateltu meitä keskustan ja Kuokkalan kymmeniä tuhansia asukkaita.

Kuinka paljon lisää tuskaa ja vaivaa aiheutuu, kun meidän on hankkiuduttava tavalla tai toisella keskussairaalanmäen sokkeloihin. Siinä ei yksittäisen kansalaisen arvo paljon paina.

Meidän kaikkien hyvinvoinnista on kysymys ja tietenkin myös omasta kukkarosta. Tulevaisuus on meillä kaikilla sama, tulemme aikanaan vanhoiksi, ja siinä vaiheessa varmasti ymmärrämme mikä merkitys on lähipalveluilla. Nyt on nähtävä ihminen yksilönä, ei pelkästään tuotannontekijänä.

Olemme saaneet erinomaista palvelua Keskustan, Palokan ja Kuokkalan terveysasemilla, onko täysin ylivoimainen asia ajatella ihmisen parasta kävelyetäisyydellä.

Säilyttäkää meidän hyvät palvelumme ja palauttakaa erinomainen omalääkärijärjestelmä ainakin meille riskiryhmäläisille yli seitsemänkymppisille.

Nyt on oikea aika, koronakin opettamana, ajatella ihmistä ei pelkää organisaatiota. Se on parasta hyvinvointia.

PS: Onko kauneus ja luovuus kadonnut nykyajan julkisrakentamisesta? Uusi keskussairaalan rakennus muistuttaa enemmänkin sysimustaa ruumisarkkua kun toivoa herättävää terveyttä ja toivoa antavaa sairaalaa, kun sitä vertaa uuteen Lastensairaalaan Meilahdessa.