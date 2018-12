Olen herkkä valkoinen heteromies

Kiitos Anna Dahlman (Sunnuntaisuomalainen 11.11.), kun annoit luvan heteromiehille puhua. Sain sen kuvan, että heteromiehet eivät puhu naisista muuta kun pukukopeissaan alentavasti.

Olen valkoinen heteromies, joka rakastaa ja arvostaa naisia yli kaiken, jos heteronaisia ei olisi olemassa ei minuakaan täällä tarvittaisi.

Ihminen luotiin maailmaan mieheksi ja naiseksi siksi, että he voivat lisääntyä jotta elämä jatkuu.

Mutta onneksi ihmistä ei tehty täydelliseksi, vaan ihminen luotiin vajavaiseksi ja näin ihmisen kehitys on ollut mahdollista. Nykymaailmassa on ihmiskunnalla erittäin suuria haasteita edessä, jotta elämä maapallolla olisi mahdollista myös meidän jälkeläisillämme.

Tämän tosiasian edessä meidän pitää hyväksyä tosiasiat ja meillä pitää olla rajat ja säännöt, miten meidän pitää elää oma aikamme täällä.

Nyt meillä on moraali ja arvot täysin hukassa.

Kaikkien pitää saada tehdä kaikkea mitä he haluavat ja lähes kaikilla on vain oma etu mielessä kun tekevät ratkaisuja. Valitettavasti päättäjämme etunenässä.

Mielestäni asioille joita nyt on ollut esillä yhteiskunnassamme pitää painaa jarruja.

Niitä ovat seuraavat asiat: Lapsien pitää saada olla tyttöjä ja poikia, ei tarvita muita.

Sitten meillä on naisia ja miehiä ja avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, jos homot tai lesbot haluavat solmia parisuhteen he voivat rekisteröityä pariksi. Eikä tämä millään tavalla heikennä heidän ihmisarvoaan.

Kirkko pitää erottaa valtiosta, koska kirkon pitää olla puolueeton ja sitoutumaton maallisen vallan alta. Kirkon lakikirja on raamattu. Se ei muutu ihmisen mielen mukaan nyt eikä tulevaisuudessa, kirkon pitää olla paikka, josta saa apua ihminen henkiseen pahoinvointiin.

Yhteiskunnan eri arvoistuminen on saatava pysäytettyä heti, tällaisessa hyvinvointivaltiossa ei saa olla köyhyyttä, meidän päättäjämme ovat kadottaneet todellisuuden tajun.

Sitten palaan heteromiehen yhteen tärkeimpään aiheeseen: rakkauteen.

Rakkautta on kolmenlaista, parisuhderakkautta, lapsirakkautta ja lähimmäisen rakkautta, ne ilmenevät eri tavalla luonnollisesti, mutta rakkaudessa pätee aina sama laki, antaja saa aina tuplaten takaisin, niin puolisolta, lapselta kuin myös lähimmäiseltä.

Rakkautta on toisen ihmisen arvostaminen ja huomioiminen, onnellisuus ei synny sinusta itsestä vaan kaikista muista ihmisistä jotka ovat sinun läheisiäsi ja lähelläsi.

Yksinäisyys on aikamme pahimpia ilmiöitä, olemme yksinäisiä vaikka ympärillä on paljon ihmisiä, pahinta mitä voi olla on, että todella olet yksin.

Ei ole ihme, että meillä on niin paljon mielenterveysongelmia, emme osaa enää puhua toisillemme saatika sitten kuunnella toista ihmistä.

Oikea heteromies arvostaa naista lähes yli kaiken, ja on herkkä, itkee tarpeen tullen, pyytää anteeksi ja uskaltaa sanoa rakas. Aamulla kun lähdetään töihin sanotaan toisillemme hei, hei kulta, näin kun sanot et voi mennä töihin pahantuulisena ja näin tuot hyväntuulisuutta työpaikalle.

Eikä maksa mitään. Jos sisälläsi värähti, ota yhteyttä.

Nyt kun uskalsin tulla heterokaapista ulos, en enää sinne mene.

Veikko Lahtinen

Laukaa