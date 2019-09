Oletko valmis tuhoamaan maailman rahan takia?

Amazonian sademetsien polttaminen on väärin. Sademetsiä poltetaan peltojen tieltä pois, vaikka siitä ei ole loppujen lopuksi hyötyä.

Maailman suurimmassa sademetsässä, Amazoniassa, on havaittu jo lähes 73 000 metsäpaloa. Suurin osa niistä on ihmisten tahallisesti sytyttämiä.

Metsäpaloja on ollut alkuvuoden aikana jopa 70 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Eniten metsäpaloja on Amazonian reunoilla, missä ilmasto on luontaisesti kuivempaa kuin sademetsäalueen ytimessä.

Amazoniaa sanotaan maapallon keuhkoiksi, sillä se tuottaa yli 20 % maailman hapesta. Sademetsien tuhoutuminen on siis vakava asia.

Jos sademetsien polttaminen jatkuu, ei maapallon muilla ilmastonmuutoksen torjuntatoimilla ole paljon merkitystä.

Amazoniassa on aiemminkin kaskiviljelty, mutta ennen kasket raivattiin lihasvoimalla. Tällöin kasketut alueet olivat pienempiä.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro ei ole kiinnostunut ympäristötavoitteista tai ilmastonmuutoksen ehkäisemisestä, joten hän antaa luvan polttaa metsiä.

Ilmastonmuutoksen lisäksi metsien polttaminen vaikuttaa alueella asuviin ihmisiin ja eläimiin. Paloissa voidaan menettää myös tuntemattomia ravinto- ja lääkeaineita.

Amazonian sademetsät ovat myös hajautuneet jo eri osioihin.

Tällöin niistä ei ole enää maapallon ilmastolle niitä hyötyjä, mitä suuresta kokonaisuudesta on.

Asialle on tehtävä jotain. Jos haluat vaikuttaa sademetsien suojelemiseen, voit liittyä esimerkiksi sademetsäkummiksi ja tehdä kuukausittaisen lahjoituksen tai valita vuosimaksun.

Varoista noin 80 prosenttia käytetään tehokkaasti suoraan luonnonsuojelun tarpeisiin. Noin 20 prosenttia käytetään raportointiin, hallintoon ja varainhankintaan.