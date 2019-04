Olisiko Teillä hetki aikaa puhua hiilinieluista?

Tuntuuko sinusta siltä, ettet ymmärrä hiilinielukeskustelusta sanaakaan? Ei hätää, siltä tuntui meistäkin, kun aloimme tutustua IPCC:n ilmastoraportin jälkeiseen uutisointiin hiilinieluista ja siihen liittyvästä metsänkäytöstä.

Ja me sentään opiskelemme päätoimisesti biologiaa ja ympäristötieteitä. Poliittiset päättäjämme käyvät aiheesta jatkuvaa keskustelua vahvoin, mutta kyseenalaisin argumentein.

Maaliskuisessa Ylen eduskuntavaalikeskustelussa keskustalainen Juha Sipilä puolusti jälleen kerran piinallisuuteen asti 80 miljoonan vuotuista kuutiohakkuumäärää Luonnonvarakeskuksen suosittelemana kestävänä hakkuumääränä.

Lukema on kuitenkin ainoastaan yksi Luken useista skenaarioista hakkuumäärien ja hiilen sitomisen suhteesta. Vieläpä skenaario joka sallii maksimaaliset, kestävyyden rajaa hipovat hakkuumäärät.

Ympäristöasioiden toimitusministeri Kimmo Tiilikainen puolestaan kertoi viime syksynä Ylelle hiilinielulaskelmien olevan niin monimutkaisia, ettei niiden perusteella voi metsien kestäviä hakkuumääriä luotettavasti arvioida.

Tiilikaisen toteamus on suoraan sanottuna kukkua. Hiilidioksidia voidaan sitoa ilmakehästä monin keinoin, mutta tehokkain ja toteutuskelpoisin on metsien puuston lisääminen. Jokainen kasvava kiintokuutiometri puuta tarkoittaa puulajista riippuen 200–300 kg fotosynteesin sitomaa hiiltä, eli noin tonnia ilmakehästä poistuvaa hiilidioksidia.

Tämän perusteella on melko yksinkertaista laskea, kuinka monta kiintokuutiota puuta on varaa metsästä poistaa.

Vertailun vuoksi maamme vuosittainen hiilidioksidikuorma on 44 miljoonaa tonnia ja tämän hetkinen hiilinielujemme taso, eli vuosittainen eliöiden sitoma hiilimäärä on 37 miljoonaa tonnia.

Ollaksemme hiilineutraaleja, näiden lukujen tulisi vastata toisiaan. Mieluiten nielujen määrä ylittäisi kuormituksen.

Ristiriita jopa saman puolueen kärkipoliitikkojen näkemysten välillä hiilinieluista on siis melkoinen. Koko keskustelu on joko yksinkertaistettu yhden totuuden taakse, tai ilmoitettu olevan liian monimutkainen ihmisen ymmärrettäväksi. Kumpi on oikeassa, vai onko kumpikaan?

Ammattipoliitikot lukkiutuvat usein yhteen helppoon, äänestäjille myytävään totuuteen – tai tulkintaan – kerrallaan. Tämä on vain politiikan luonne, jota on jokseenkin mahdotonta muuttaa.

Äänestäjillä on erilaisia yhteiskunnallisia huolia joihin toivovat poliitikkojen vastaavan. Täten poliitikoilla ei edes ole kapasiteettia perehtyä yhteen laajaan aihepiiriin, kuten hiilinieluihin, kaikista näkökulmista. Emmekä voi sitä kohtuuden nimissä vaatiakaan.

Mielestämme julkista keskustelua tulee siis suunnata painavammin asiantuntijoille, sillä poliitikot lähestyvät tämänkaltaisia kysymyksiä lähinnä edustamansa aatesuunnan näkökulmasta.

Tästä huolimatta kannatamme entisen pääministerimme ehdotusta kymmenen miljoonan puun istuttamisesta nuorten toimesta, onhan se hyvää ulkoiluakin.

Mariina Günther

Ville Julkunen

Tiede ja yhteiskunta -kurssi

Konneveden tutkimusasema

Jyväskylän yliopisto