Oma kirkko ja viimeinen kerta

Tänään, uudenvuoden aattona Halssilan ja Huhtasuon alueiden väki kokoontuu todennäköisesti viimeisen kerran Halssilan kirkkoon. Hyvin, hyvin surullista!

Jos Kaikkein Suurin Herra ei toisin päätä, Jyväskylän seurakunnan luottamusmies- ja palkkajohdon päätös mm. Halssilan kirkon lopettamisesta jää voimaan. Halssilan kirkon 48 vuoden historia kirkkona päättyy.

Samanlainen kohtalo on monilla muilla Jyväskylän lähiökirkolla; Huhtasuolla, Lohikoskella ja monella muulla. Etsikääpä entinen Keljon kirkko ja käykää katsomassa, miltä hylätty ja raiskattu kirkkorakennus muutaman vuoden kuluttua näyttää.

Lähiökirkkojen hävittäminen ei ole sarja yksittäisiä tapahtumia vaan tavoite, kuten eräältä täkäläiseltä kirkkovaltuutetulta lipsahti. Tarkoitus on kuulema päästä näistä lähiökirkoista eroon.

Lähiökirkoissa olisi kuulema paljon korjattavaa – ja se maksaa. Siis tyypillistä kertakäyttökulttuuria!

Mutta kun seurakunnan johdossa mahdollisesti tehdään laskelmia ja vertaillaan, ottakaa huomioon, että lähes 50 vuoden ajalta ovat säästyneet huolto- ja kunnostuskustannukset. Niillä rahoittaisi melkoisesti peruskorjausta.

Ja kun sanotte, että näissä lähiökirkoissa on kovin vähän kävijöitä, laskekaa tilaisuuksien määrä ja verratkaa alueen väkilukuun. Tehkää sama keskustankin osalta.

Arvioitakoon Sepän seurakuntatilan kävijämäärä, mitä se olisi 5 tai 10 vuoden kuluttua. Uutuuden viehätys on silloin jo haihtunut. Nythän saadaan Sepän tilalle näyttöä mahdollisesta suosiosta, kun seurakunnan johdon on pakko pyrkiä todistamaan, miten oikean ratkaisun se on tehnyt.

Halssilalaiset, hiljaisena väkenä ilmeisesti alistumme Seppä-ratkaisuun, kuka jäämällä kotiin, kuka mitenkin.

Mutta Sepän takia ei tarvitse eikä pidä tuhota Halssilan kirkkoa. Niitä kumpaakin tarvitaan. Tulette vielä huomaamaan sen.

Lukekaapa Erkki Fredriksonin – erittäin viisaan ja oppineen miehen – kirjoitus ”Lohikosken kirkko ja länsimainen kulttuuriperintö” (KSML 29.11.). Samansuuntaisia ajatuksia toi myös päätoimittaja Pekka Mervola kolumnissaan ”Kirkkoihin raha ei riitä, ostoskeskukseen kyllä” (KSML 12.11.).

Mervola totesi muun muassa, että kirkko on myös rakennuksena yhteisön yhteinen arvokas symboli. Se luo ympärilleen tunnetta pyhästä. Mervola päätti kirjoituksensa ajatukseen: ”Ehkä seurakunta on vain hetkeksi eksynyt ja löytää taas kirkkojen arvon – symbolisenkin.”

Ehkä Ahti Vielman runo ”Metsä on kirkkoni” (KSML 18.12.) antaa ajattelemisen aihetta seurakunnan kirkkoherralle, kuten myös kirkkovaltuustolle ja kirkkoneuvostolle. Lukekaa ja miettikää. Itse kukin!

Ettei vaan meillä ole käynyt niin, että ainakin Jyväskylässä kirkko on laitostunut. Se on omassa tornissaan. Yksittäinen seurakuntalainen ei merkitse mitään, tuli tai meni. Laitos on ja pysyy.

Sinänsä yksittäisen papin ja seurakunnan työntekijän on tietenkin syytä pitää kirkkopolitiikasta suunsa kiinni, jos aikoo pitää työnsä. Eikö niin?

Veli Vihonen

toimittaja, eläkkeellä

Jyväskylä, Halssila