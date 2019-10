Joka syksyistä Asunnottomien yötä vietetään YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. Tänä vuonna asunnottomuutta tarkastellaan muun muassa naisten näkökulmasta.

Suomessa oli vuonna 2018 asunnottomia naisia yli 1 200 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tilastojen mukaan. Naisten asunnottomuudelle on tyypillistä turvattomuus, altistuminen hyväksikäytölle ja kokemukset väkivallasta. Asunnottomuus on lisääntynyt Jyväskylässä, myös naisten ja nuorten alle 25-vuotiaiden asunnottomuus.

Uuden hallitusohjelman yksi tavoite on puolittaa asunnottomuus vaalikauden aikana sekä poistaa asunnottomuus kokonaan kahdessa vaalikaudessa eli vuoteen 2027 mennessä. Hallitusohjelman tavoitteet ovat tervetulleita, sillä asunnottomuus on vakava yhteiskunnallinen ongelma. Asunnottomuuden kokeminen on yksi äärimmäinen syrjäytymisen muoto yhteiskunnassamme. Hallitusohjelmassa asunnottomuustyön painopisteinä ovat nuoret ja maahanmuuttajat.

Asunnottomuuden vähentämisessä tulee ottaa huomioon eri ryhmien näkökulmat, kun asumisen palveluita kehitetään. On esimerkiksi tunnistettu, että naiset eivät käytä hätämajoituspalveluita, koska kokevat ne turvattomiksi. Naisia ei voi siis jättää huomioimatta palveluja kehitettäessä.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä avainasemassa on matalan kynnyksen asumisneuvonta, johon kaikkien on helppo tulla ja josta tukea on nopeasti saatavilla oman tarpeen mukaan. Nuoret voivat saada asumiseen liittyvää neuvontaa ja apua esimerkiksi Ohjaamoista. Jyväskylän lisäksi Keski-Suomessa on oma Ohjaamo Äänekoskella, Laukaassa, Saarijärvellä ja Hankasalmella sekä uusimpana tulokkaana Keuruulla.

Riittävällä ja ennakoivalla tuella ennaltaehkäistään asumiseen liittyviä ongelmia, kuten häätöjä ja vuokravelkaongelmia. Ennakoivaan työhön panostaminen kannattaa. Apua on saatava ennen kuin ongelmat kasautuvat hallitsemattomiksi. Oma koti on elämän perusta. Se on turvattava kaikille.