Omais- hoitajat arvoonsa

Suomessa on käyty keskustelua vanhustenhoitomme tilanteesta, kun etenkin yksityisistä hoivayrityksistä on kuulunut ikäviä uutisia hoidon tasosta. Olen tyytyväinen, että monen omaisen jo kauan aikaa sitten havaituista huolista on keskusteltu perusteellisesti.

Yksi tärkeä, koko hoitoketjuumme vaikuttava asia on jäänyt silti hyvin vähälle huomiolle: omaishoito. Omaishoito voi olla toki myös vammaisen tai vaikeasti sairaan hoitamista kotona mutta usein kyse on vanhuksistamme.

Suomessa on arviolta 350 000 ihmistä, joiden voivaan katsoa olevan omaishoitajasuhteessa läheiseensä. Näitä ovat usein puoliso tai lapset mutta myös joku muu läheinen. Näistä vain reilut kymmenen prosenttia saa tästä usein ympärivuorokautisesta hoivaamisestaan tukea.

Keskimääräinen omaishoitajien tuki on 440 euroa bruttona kuukaudessa. Tämä on murto-osa laitoshoitopaikkojen kustannuksista. Varovaisestikin arvioiden omaishoitajat säästävät useita miljardeja euroja yhteiskunnalle vuodessa. Inhimillisen hyvän tuottamista emme voi edes rahalla mitata. Tämän olen huomannut myös omasta lähipiiristäni.

Omaishoitajien olisi korkea aika saada arvostusta työstään. Omaishoidon tuen tasoa tulee nostaa ja sen saamisen mahdollisuudet pitää olla tasavertaiset asuinpaikkakunnasta riippumatta. Tulisi miettiä myös tuen muuttamista verovapaaksi. Omaishoitajien mahdollisuuksia vapaisiin sekä työn ja omaishoidon yhteensovittamista tulee helpottaa. Ennen kaikkea tulee turvata, että omaishoidon määrärahat riittävät jokaisessa kunnassa.

Haluamme varmasti kaikki säilyttää Suomen sivistysvaltiona, jossa pidämme hyvää huolta vanhuksistamme ja sairaistamme. Meillä on valtavat haasteet tässä tavoitteessa väestömme ikääntyessä. Tunnustamalla omaishoitajien tekemän mittaamattoman arvokkaan työn ennen kaikkea inhimillisesti mutta myös taloudellisesti selviämme tulevaisuuden haasteista huomattavasti helpommin.

Juho Kautto

vpj., Vasemmistoliitto

kansanedustajaehdokas

Äänekoski