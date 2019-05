Omaistoimikunnat valvomaan palvelutaloja

Vanhusten palvelutalojen toiminnan valvonta on osoittautunut ongelmaksi, johon kukaan tai mikään taho ei ole oikein kunnolla puuttunut.

Ei ole ongelmaa, johon ei olisi ratkaisuja. Ne vain tulee etsiä.

Jos vanhusten hoidossa ei niin yksityisellä kuin julkisellakaan toimijalla ole resursseja toiminnan valvontaan, tehtäköön se talkootyönä. Siitä voisivat vastata hoitolaitoksessa olevien henkilöiden omaiset. Perustetaan omaistoimikunnat, jotka ottavat osaltaan valvonnan käsiinsä.

Tapa, kuinka nämä toimikunnat kootaan, mikä on niiden koko, ketä niihin voi kuulua ja minkälaisena tuo tehtävä on hoidettavissa, onkin sitten päättäjien asia. Ensiksi tämä on kuitenkin saatava lainlaatijoille työn alle. Hoituuko tämä normaalin edustuksellisen demokratian aloitteesta, vai joudutaanko tätäkin vauhdittamaan kansalaisaloitteella?

Jo pelkästään tällaisen toimikunnan olemassaolo vaikuttaisi hoitopaikan toiminnantasoon ja laatuun. Tällaisella valvonnalla on kahtalainen merkitys. Ensiksikin se paljastaa epäkohdat ja toiseksi se toimii tiedonvälittäjänä, kun se nyt ei toimi kaikissa paikoissa ollenkaan. Eli ei ihan vähäpätöinen tarve.

Mitä enemmän tämä toimiala keskittyy kaupallisille toimijoille, sitä enemmän sitä tarvitaan.