Omistajan näkökulma Lounaispuiston kaavaan

Keski-Suomen Suojeltavat Museokiinteistöt Oy huomioitiin joulun alla Keski-Suomen Museon, Keski-Suomen liiton ja ely-keskuksen toimesta ansiokkaasta keskisuomalaisen kulttuuriympäristön hyväksi tehdystä työstä.

Yhtiössä on noin 20 vuoden kokemus vanhojen suojeltujen rakennusten kunnostamisesta: Säynätsalo, Varikko, Piippukatu 7. Jokainen projekti on vaatinut paljon suunnittelua ja yhteistyötä sekä museon että kaupungin kanssa.

Projekteja ei voi tehdä yhtiön resursseilla montaa vuodessa, sillä ne ovat sekä ajallisesti että taloudellisesti suuria ponnistuksia. Riittävän korkean laadun varmistamiseksi tällaiset hankkeet on tehtävä yksi kerrallaan, kohteeseen perehtyen ja harkiten.

Uusimpana hankkeenaan Keski-Suomen Suojeltavat Museokiinteistöt Oy osti vuonna 2016 kolme tyhjillään ollutta yliopiston rakennusta, Rehtoraatin, Parviaisen talon ja Villa Ranan.

Ensimmäisenä näistä kunnostettiin Rehtoraatti, jossa toimii nyt The Local Culture Hostel.

Olemme iloisia ja otettuja siitä, että Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinnon jakotilaisuudessa saimme noutaa meille myönnetyn kunniakirjan tästä kunnostustyötä. Hanke oli mahdollinen, koska siihen löytyi toimija, joka uskoi kanssamme tähän projektiin. Lisäksi tämä vaati asemakaavan muutoksen ja Museoviraston hyväksynnän.

Lounaispuiston kaavaan liittyvissä asukastilaisuuksissa ja lehtien mielipidepalstoilla on ollut välillä kiivastakin sanailua ja Keski-Suomen Suojeltavat Museokiinteistöt Oy:n motiiveja on epäilty. Kiinteistönomistajan puuttuminen asukastilaisuuksista on herättänyt närää, ja epäillään, että haluna on vain rakentamisesta saatava lyhytnäköinen voitontavoittelu.

Asukkaista saattaa näyttää siltä, että omistaja ei halua esimerkiksi kunnostaa Parviaisen taloa, mutta ehkä kaikki eivät ymmärrä, kuinka massiivisia hankkeita suojeltavien rakennusten kunnostamiset ovat ja kuinka asemakaavan viivästyminen valitusten takia hidastaa hankkeiden aloitusta.

On ymmärrettävää, että Lounaispuiston läheisyydessä asuvia ihmisiä mietityttää alueen tulevaisuus, mutta uskon, että alueita on mahdollista kehittää kulttuurihistoriallista arvoa kunnioittaen.

Osa alueen asukkaista on heittänyt ilmoille toiveen Parviaisen talon käytöstä kaupunkilaisille yhteisenä tilana. Tämä on ajatuksena kaunis, mutta varmaan alueen asukkaat ymmärtävät, että kunnostaminen ja rakennuksen ylläpitokulut ovat sen verran suuret, ettei se ole realistisesti toteutettavissa yksityisin varoin.

Parhaimmillaan tällaiseen suojeltuun vanhaan kiinteistöön löytyy sellainen käyttötarkoitus, että se säilyy jollain lailla avoimena yleisölle. Tämä on mielestäni hyvin toteutunut esimerkiksi juuri Rehtoraatissa, jossa hostelli- ja kahvilatoiminta ovat avanneet rakennuksen ovet sekä paikallisille että matkailijoille.

Kaavoittaja esitteli kaavaluonnoksen kesällä. Kiinteistöjen omistajat eivät ole olleet täysin tyytyväisiä siihen, vaikka arvostamme työtä, jonka kaavoittaja on tehnyt selvitysten kanssa. Esimerkiksi Suojeltavat Museokiinteistöt Oy ei omista Parviaisen talon takapihaa, ja siksi rakentamisoikeuden sitominen päärakennuksen kunnostamiseen on ongelmallista, kun omistajina on kaksi eri tahoa.

Seuraavana vuorossa on Villa Ranan kunnostaminen. Tavoitteena on saada talo käyttöön vuonna 2020.

Villa Ranassa on suojeltuja tiloja myös sisätiloissa, joten remontti vaatii normaaliakin enemmän pohdintaa, jotta kulttuuritalon tarvitsemat rakenteet saadaan rakennettua kunnioittaen rakennusta. Mutta olen luottavainen, että siitäkin selvitään kunnialla.

Ei ole kenenkään etu, että vanhat, historiallisesti merkittävät ja vahvasti suojellut rakennukset seisovat tyhjänä. Tämän takia toivon, että löydämme hyvän yhteisymmärryksen alueen asukkaiden, kaavoittajien ja maanomistajien välille ja saamme yhdessä kehitettyä Lounaispuiston aluetta.