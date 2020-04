Omituista vähättelyä

Keskisuomalaisen ”lyhyissä” riehuu pääministeri Sanna Marinin mustamaalauskampanja. Viesti on, että Marin ei välitä koronapandemiasta ja käyttää sen sijaan aikansa antamalla haastatteluja muotilehdille.

Väitetään, että peruskoulusta valmistuu nykyään oppilaita, jotka eivät osaa lukea. En ole halunnut uskoa tätä. Nyt se on pakko uskoa. Nämä kirjoittajat ovat tosiaan lukutaidottomia. Jos he osaisivat lukea, he olisivat saaneet tietää, että haastattelu annettiin jo tammikuussa. Silloin pandemia ei vielä koskenut Suomea.

Mustamaalauksesta tulee heti mieleen edellinen kerta, kun Suomi oli esillä Voguessa. Silloin aiheena oli Marimekko ja sen perustaja Armi Ratia.

Moisen julkisuuden hyödyntäminen olisi tuonut Suomeen tuhansia työpaikkoja. Hyvä esimerkki tästä oli italialainen Benetton vähän myöhemmin.

Maamme rahamiehet eivät kuitenkaan hyödyntäneet avautunutta mahdollisuutta. He eivät heränneet sittenkään, kun Armi Ratia toi Suomeen Wal-Martin eli maailman suurimman vähittäismyyjän ja liikevaihdoltaan suurimman yhtiön toimitusjohtajan.

Suomen rahamiehille Armi Ratian touhut olivat kummallisen naisen hörhöilyä. He halusivat rahoittaa miehisten miesten oikeita bisneksiä. Sanna Marinin ja hänen hallituksensa kohtelussa näkyy yhä tätä Suomen kannalta tuhoisaa ajattelua.