On järjetöntä rakentaa lisää tuulivoimaloita Suomeen

Päätoimittaja Pekka Mervola arvioi kolumnissaan (KSML 29.4.), kenelle päätyvät rahat tuulesta, hiilinielusta ja maasta ja onko korvaus riittävä esimerkiksi tuulivoimaloiden osalta, kun ne tuottavat ympäristöönsä myös haittoja.

Yle julkaisi uutisissaan Keski-Suomesta (Yle 7.5.) Jyväskylässä toimipistettään pitävän Suomen Tuulivoimayhdistyksen tiedotteen siitä, kuinka tuulivoima leviää maakuntaan.

Vireillä on 15 hanketta, toistaiseksi vain yksi kuuden myllyn pieni projekti on toteutunut. Tämäkin kohde on ollut jatkuvan kaupankäynnin kohde ja vaihtanut jo omistajaa, eikä se ole mikään ihme kun suomalaiset veronmaksajat ovat jo maksaneet siitä 12 miljoonaa tuulitukirahaa saksalaiselle pankkitilille.

Kun Suomessa investoidaan tuulivoiman tuotantoon, tuulimyllyt tuodaan ulkomailta, niissä on ulkomaalaisia komponentteja ja pystyttämisestä vastaavat yleensä ulkomaalaiset työntekijät. Myös tuulitukirahat päätyvät ulkomaille, kun omistajana on ulkomaalainen yritys tai rahasto.

Kun Suomen tuulituet loppuvat 2020-luvun puolivälin jälkeen, tuen piirissä olleet ja muutkin teknologialtaan vanhentuneet myllyt puretaan. 4 miljoonaa maksaneen tuulivoimalan arvo on pudonnut silloin nollaan.

Kun Saksassa puretaan lähivuosina yli 10 000 tuulivoimalaa, ei käytetyille myllyille ole enää markkinoita. Edessä on toistaiseksi ratkaisematon ongelma, mitä tehdään silloin Suomessakin oleville kannattamattomille 700 myllylle.

Tuulivoimaloiden romuttaminen ja kierrätys on vaikeaa eikä siitä ole kokemuksia. Tästä voi koitua arvaamattomat kustannukset tuulivoimapaikkakunnilla, jopa maansa tuulifirmoille vuokranneille maanomistajille. Näiden kulujen rinnalla maanomistajan vuokratulot ovat pikkurahoja.

Niin kaivostoiminnasta kuin myös tuulialalla pitäisi jo luvitusvaiheessa olla ehtona korvaukset ympäristö- ym. haitoista tai sitten määrätä investointi- ja tuulituista osa korvaamaan haittoja.

Koska Saksan energiakäänne on pahasti epäonnistunut ja tuulivoiman vastustus on kasvanut, ei ole mikään ihme, että Keski-Suomeenkin pyritään houkuttelemaan saksalaisia tuulifirmoja useille paikkakunnille, joissa myllyjen ympäristö- ja maisemahaitat olisivat korvaamattomia. Myöskään asukkaiden kokemia terveyshaittoja sekä kiinteistöjen arvonlaskua ei tulla korvaamaan mahdollisilla pienehköillä kiinteistöverotuloilla.

Yksinomaan Äänekosken sellutehdas tuottaa kolminkertaisen määrän tasaisesti saatavaa uusiutuvaa sähköä kaikkiin Suomen ailahteleviin tuulivoimaloihin verrattuna ja antaa metsänmyyntituloja 120 000 metsänomistajalle eikä vain vuokratuloja muutamalle tuulimyllypaikan vuokranneelle maanomistajalle. Kun vastaavia suuria biotuotehankkeita on nyt vireillä useampia ja uusi ydinvoimala käynnistyy, on tuulimyllyjen lisärakentaminen järjetöntä.

Nyt on keskisuomalaisilla kansanedustajilla ja kuntapäättäjillä vielä mahdollisuus pelastaa maakunnan maisemat ja ympäristö.

Tuulimyllypaikan vuokrannut maanomistaja voi vain seurata sivusta kun myllyjen omistajat vaihtuvat. Hän ei voi mitenkään puuttua omasta maastaan käytävään kauppaan.

Tuulivoimatuotanto on Suomen oloissa jopa kaikkea muuta kuin kestävää kehitystä, se tuo lyhytaikaisia voittoja, syö rakennuspaikkojen hiilinieluja, vaatii suuria määriä öljyä ja voiteluaineita eikä seuraava sukupolvi hyödy siitä.

Hannu Heinonen

Luhanka, Tammijärvi