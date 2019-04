Ongelman ytimessä

Mitä järkeä on laittaa kolikko pussiin, jonka pohjassa on reikä? Aina kun laitat kolikon sinne, se tippuu maahan ja joudut poimimaan sen uudestaan ja uudestaan. Mitä järkeä on tehdä pientä pintaremonttia talolle, joka on rakenteista täysin mädäntynyt? Mitä järkeä on korjata seurauksia, jos ongelman ytimeen ei puututa?

Joidenkin mielestä meillä on isompia ja ajankohtaisempiakin ongelmia kuin ilmastonmuutos. Todellisuudessa tämä jatkuvasti paisuva ympäristökatastrofi vaikuttaa ihan kaikkeen. Samaan aikaan kun paasataan, kuinka meille ei saa tulla maahanmuuttajia, järjestämme koko ajan kasvavaa katastrofia, jonka seurauksena on valtava ilmastopakolaisuus, levottomuuksia, sotia ja taloudellista ahdinkoa. Ilmastonmuutos on ongelmien ydin, se on rikkinäinen pussi ja lahoava talo. Vain korjaamalla ytimen voimme pitkäaikaisesti oikeasti korjata muut ongelmat.

Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on kuusi kertaa suurempi kuin keskiverto intialaisen. Meidän päästöihimme ei edes lasketa niitä kaikkia päästöjä, joita aiheutuu esimerkiksi meille kuskatusta pikamuodista.

Yli 90% tutkijoista on sitä mieltä, että ilmastonmuutos ja sen aiheuttama sukupuuttoaalto on ihmisen aiheuttama. Aikaa ei ole enää paljoa. Silti ihmiset jaksavat uskoa huuhaa-tutkimuksiin ja siihen että suomalaisten teoilla ei ole merkitystä.

Heität roskan maahan ja mietit että sillä ei ole mitään väliä, koska se on vain yksi roska. Jos viisi miljoonaa muuta ajattelee samalla tavalla, tekee se viisi miljoonaa roskaa maassa. Ja silläkö ei ole väliä?

Länsimaalaiset, mukaan lukien suomalaiset, ovat aiheuttaneet toiminnallaan globaalin ympäristökatastrofin. Meidän täytyy kantaa vastuu teoistamme. Meillä on tarpeeksi tietoa, taitoa ja rahaa ilmastonmuutoksen vaikutusten minimoimiseen. Meiltä puuttuvat vain päättäjät, jotka oikeasti välittävät.

On hienoa, että ehdokas kierrättää ja sanoo, että ilmasto on tärkeä asia, mutta mitä hän on valmis tekemään, jotta ilmastonmuutos saataisiin torjuttua. Nyt ei ole kyse siitä, että hän lupaisi syödä vähemmän makkaraa ja matkustaa joskus junalla lentokoneen sijaan vaan konkreettisista teoista nimenomaan eduskunnassa.

Vaikka Suomi on pieni maa, muut valtiot ottavat meistä mallia enemmän kuin uskommekaan. Minun tehtäväni ei ole sanoa, ketä sinun pitäisi äänestää, vaan kertoa, että ei vain Suomen, vaan koko maapallon tulevaisuus on myös sinun käsissäsi.

Ennen kuin äänestät, muista, että sinun lapsesi ja lastenlapsesi elävät täällä kymmeniä ja kymmeniä vuosia sinun jälkeesi. Suurin perintö mitä heille voit jättää on tämä yksi ainoa maapallo. Ihminen luulee pärjäävänsä luonnolle, mutta ennemmin tai myöhemmin luonto ottaa kyllä omansa takaisin. Siinä vaiheessa ei enää raha ratkaise. Nyt on oikeasti pakko toimia.

Milja Mehtonen

bio- ja ympäristötieteen opiskelija

Jyväskylä