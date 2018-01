Onko kulttuurissamme tilaa omaehtoiselle liikunnalle?

Päädyimme 3.1. Ylen uutisiin, kun temppuilimme ystävien kesken suksilla ja lumilaudoilla Suomalaisen Musiikkikampuksen vieressä Moirislammen puistossa.

Uutispätkä onnistuneesti näytti, että kyse on hyvän mielen lajista. Itseäni katulaskemisessa viehättää se, että harrastuksen hiilijalanjälki on minimaalinen (kuljemme spotille jalan ja rakennamme olosuhteet käsin), touhuaminen on luovaa sekä edullista ja voimme lasketella taaperomme nukkuessa vaunuissaan päiväunia. Kohtaamiset ohikulkijoiden kanssa ovat olleet hyvin myönteisiä.

Uutisen jälkeen kaupungille on tullut valituksia, koska käytimme laskemiseemme myös puiston lumen peittämiä hauskan muotoisia graniittiveistoksia. Veistokset ovat jo vuosia inspiroineet niin laskettelijoita kuin koululaisia ja muita ohikulkijoita kiipeilyyn ja temppuiluun, mutta nyt ensimmäistä kertaa niiden käyttö liikkumistarkoitukseen on noussut julkiseen keskusteluun.

Ylen paikallisuutisissa on spekuloitu mahdollisia veistosten pintaan tulleita naarmuja ja kaupunginpuutarhuri on pyytänyt jättämään kiviveistokset rauhaan. Samassa yhteydessä hän puhui Harjun portaiden käytöstä temppuilu- ja pulkkailutarkoituksissa “jokatalvisena riesana”.

Mielestäni tilanne osoittaa, että kulttuurimme vaatii tältä osin kriittistä tarkastelua ja muutosta.

Kiistatta tiedämme liikunnallisen elämäntavan valtavan merkityksen niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Liikunta edistää ihmisten toimintakykyä ja terveyttä sekä ehkäisee ja hoitaa monia sairauksia. Kaikkien ihmisten liikkumista tulee tukea ja kannustaa.

Omaehtoinen liikunta on organisoitua liikuntaa yleisempää ja siten kansanterveydellisesti olennaisempaa. Lisäksi omaehtoinen liikunta tukee yhteiskunnan tasa-arvoa sekä kannustaa oma-aloitteisuuteen ja luovuuteen.

Erityisesti lapsille ja nuorille tärkeitä omaehtoisia liikkumistapoja ovat vaihtoehtolajien (kuten laskettelu, skeittaus, scoottaus, parkour) lisäksi myös liikunnallinen puuhailu, joka ei ole minkään tietyn liikuntalajin harrastamista. Tämä osa liikuntakulttuurista toisinaan haastaa yhteiskunnan normeja, kun liikuntaa harrastetaan julkisilla paikoilla, joita ei ole alunperin tarkoitettu liikkumiseen.

Lasten ja nuorten liikunnallinen aktiivisuus on nykyään hälyttävän alhaista, ja siksi heidän liikkumisensa tukemisen tulisi olla yhteiskunnan tärkeysjärjestyksessä hyvin korkealla.

Kaupunkisuunnittelussa tulisi ottaa kaikenlaiset toimijat huomioon. Taideteokset piristävät julkista tilaa, mutta on kapeakatseista rajata ne vain visuaaliseksi iloksi. Teoksista voidaan iloita paljon monipuolisemmin, esimerkiksi juuri liikkumisessa.

Mielestäni taideteos on taiteilijan lisäksi jokaisen muun tulkittavissa, ja on arvokasta, että taiteen päältä voi ponnistaa uutta taidetta – kirjaimellisesti. Niinpä julkisten taideteosten tulisi olla kulutusta kestäviä ja jopa inspiroida liikkumaan.

Jyväskylän tulisi liikuntakaupunkina rajoittamisen sijaan toimia esimerkkinä ja tukea monimuotoista liikuntakulttuuria kaikin keinoin.

Olga Kilkki

lumilautailija

fysioterapeutti

terveyskasvatuksen ja liikunnan yhteiskuntatieteiden opiskelija

Jyväskylä