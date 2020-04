Onko rikos vaatia päätöksen- teolta luotettavuutta?

Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli tiistaina kokouksessaan sitä, olemmeko me toimineet virheellisesti luottamustoimessamme. Kaupunginhallituksen mielestä mielipidekirjoituksessamme (KSML 24.1.) kohta ”Valmistelua on tarkoitus jatkaa selvityksellä, josta konsulttitoimiston on mahdollista saada niin sanottu onnistumispalkkio eli lisäkorvaus, jos kaupunki päätyy myymään vähemmistöosuuden Alva-yhtiöstä” nähtiin luottamukselliseksi ja salassa pidettäväksi tiedoksi.

Kaupunginhallituksen esittelyteksti sisältää mielestämme tahallisia tai tahattomia väärinymmärryksiä. Lisäksi siitä puuttuu kokonaan päätösesitys.

Ensinnäkin esittelytekstissä puhutaan siitä, että mielipidekirjoituksessa esiin nostamamme asia oli luottamuksellista aineistoa, kun se kaupunginhallitukselle esiteltiin.

Niin varmasti oli, mutta sen jälkeen asiasta tehtiin päätös. Ja luottamuksellisuus usein päättyy, kun asiat on käsitelty. Muussa tapauksessa luottamushenkilöt eivät voisi puhua juuri mistään asioista ihmisten kanssa tai ainakaan me emme voisi ottaa osaa julkiseen keskusteluun.

Lisäksi tekstissä puhutaan siitä, että salassapito ei ole riippuvainen käsittelyn vaiheesta. Käytännössä laki mahdollistaa valmisteilla olevien asioiden salaamisen, mutta niitä ei ole pakko salata. Avoimuus voisi lisätä vuoropuhelua valmistelussa olevista asioista ja edistää ihmisten kiinnostusta päätöksentekoa kohtaan.

Julkisen, jo päätetyn asian salaaminen on laissa tarkasti määritelty. Salaamiselle on oltava perusteet. Niitä ei allekirjoittaneille annettu useista pyynnöistä huolimatta. Epäilemme, että asialle ei ole lain edellyttämiä perusteita.

Kaupunginhallituksen esittelytekstissä vedotaan siihen, että valtuutetut saisivat kaiken haluamansa tiedon päätöksentekoon. Miten kukaan valtuutettu olisi tullut kysyneeksi, onko valmisteluaineisto toteutettu tavoitehakuisesti? Me ainakin olemme tähän asti luottaneet, että meille kerrotaan avoimesti ja mahdollisimman puolueettomasti päätännässä olevista asioista.

Esittelytekstissä on väite, että emme ole asianosaisia konsulttiyhtiön toimeksiantosopimuksen hankintaan liittyvissä asioissa. Käytännössä toimintaamme liittyvä epäily liittyy siihen, että olemmeko kertoneet salattavaa tietoa. Tällöin se, onko asia ollut salattavaa, muuttukin hyvin oleelliseksi.

Pohdimme, oliko konsulttitoimeksianto itseasiassa tehty jo paljon aikaisemmin eli syksyllä ennen esiselvitystä. Sitä emme tiedä ja ainakaan valtuutetuille ei tätä asiaa ole kerrottu. Tällöin konsuttitoimeksianto, joka on merkittävä rahankäyttöön liittyvä asia, olisi siis päätetty jo kuukausia sitten.

Asia, jonka unohdimme nostaa esiin selityksessämme on se, että erityisesti julkisella vallalla on velvollisuus toimia avoimesti rahankäyttöön liittyvissä prosesseissa ja päätöksenteossa. Näin ei nyt tehty.

Kaupunginhallituksen toimintatapa kohdistaa meihin epäily virheellisestä menettelystä luottamustoimessa ja vaatia selitystä on poikkeuk­sellisen järeä tapa toimia. Se on asettanut kaupungin kiusalliseen asemaan sekä vaatinut meiltä paljon aikaa ja voimavaroja.

Kuten selityksessämme mainitsemme, tavoitteenamme on ollut vain ja ainoastaan edistää päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja yleistä etua.