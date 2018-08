Onko teiden kunnossapito riittävää Keski-Suomessa?

Pitkälle kevääseen ja kesään kesti, että Jyväskylän roudasta kärsineet tiet saatiin hyvään kuntoon.

Jotkut jopa kielsivät näiden teiden surkean kunnon, vaikka teiden kelirikon todettiin olleen pahin kahteenkymmeneen vuoteen.

Osa teistä on kunnostettu huolella ja kehuttavalla taidolla. Osa liittymien laatu jäi kiireen tai sään armoille. Liittymiin on jäänyt kohoumia, reikien paikkaukset ovat kestäneet vain pari viikkoa ja isompia möykkyjä asfalttia on jäänyt paikkauskohtiin, jotka eivät ole lanan alle osuneet.

Jyväskylän Seppälän perunapelto oli niin järkyttävässä kunnossa, että monesti mietin mistä haen korvauksia, jos autoni hajoaa kesken matkan. Tulisinkohan korvauksia koskaan saamaan? Nekin tulisi jälkikäteen, joten korjaus saattaisi jäädä kokonaan tekemättä.

Onneksi säästyimme vaurioilta. Välttelimme tien käyttöä. Minun ei onneksi tätä tarvinnut ajaa työmatkanani, toisin kuin monen muun.

Nämä huolet ovat kuitenkin pieniä, kun ajetaan Jyväskylästä mihin tahansa Keski-Suomea. Monet ysitietä pienemmät päällystetyt tiet ovat jääneet kunnostamatta tai vaaranpaikat todennäköisesti arvioimatta.

Otetaan esimerkiksi tie Uuraisille ysitien kautta, Puuppolankoskentie. Tien varressa on koulu ja tielle on tehty onneksi hidasteita.

Tiellä olevat reiät ja kohoumat eivät kuitenkaan ilmene selkeästi ajajille. Puuppolaan päin ajettaessa alamäessä on valtava töyssy, josta helposti saa ilmaa autonsa alle.

Minulle ei selvinnyt, kenen vastuulla kyseinen tienpätkä on. Onko Jyväskylän kaupunki ottanut sen vastuulleen, mikä olisi loogista, sillä Jyväskylän kaupungin alaisuudessa toimivat päiväkoti ja koulu ovat tien varressa.

Vai onko tie nykyään nin sanottu yksityistie, jota ei kuitenkaan kukaan varsinaisesti omista? Kuinka paljon kyseisiä kenenkään omistamia ja huoltamia yksityisteitä Keski-Suomessa on?

Oli kenen vastuulla tahansa, tie on hengenvaarallinen molempiin suuntiin kuljettaessa eikä toteuta käyttötarkoitustaan turvallisesti. Itse antaisin tielle liikenneviraston määrittelemän kuntoluokituksen perusteella arvosanan 2 (huono), melkein jopa 1 (erittäin huono).

Onko Keski-Suomessa ollut tapana tarkastaa teiden kunto ihan paikan päällä käyden vai luotetaanko siihen, että teiden käyttäjät ilmoittavat ongelmista?

Muistutuksena, että teiden huonosta kunnosta voi ilmoittaa ely-keskukselle tai liikenneviraston tienkäyttäjän linjalle.

Mutta mihin tällaisten ei kenenkään teiden ongelmat ilmoitetaan?

Kysynkin siis, voidaanko puhua teiden riittävästä kunnossapidosta Keski-Suomessa, jos otetaan huomioon kaikki tiet?

Turvallista syksyä kaikille!

Anniina Runtuvuori

Jyväskylä