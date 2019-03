Opintotuen tulovalvonta on perusteellisesti ohjeistettu

Keskisuomalainen moitti pääkirjoituksessaan 20.3. Kelaa siitä, että se lähettää valelaskuja opiskelijoille. Pääkirjoituksesta voi saada väärän kuvan siitä, miten opintotuen tulovalvonta tehdään.

Kela valvoo opintotuen saajien omia tuloja siten kuin laissa on määrätty. Opintotukilain mukaan tuensaajalle on annettava päätösehdotus liikaa maksetun tuen takaisinperimisestä, jos hänen vuositulonsa ylittävät vuositulorajan. Ehdotuksen mukainen päätös tulee voimaan, jos tuensaaja ei määräajassa pyydä asian käsittelemistä uudelleen.

Opintotukilaissa on myös määritelty, että päätösehdotuksen mukainen takaisinperintä voi muuttua, jos tuensaaja on vuoden aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt loppuun opintotukiaikansa.

Opintotukea ei peritä takaisin muuna kuin opiskeluaikana saatujen tulojen vuoksi. Opintotukilaissa todetaan yksiselitteisesti, että opiskelijan on esitettävä selvitys tulojen saantiajankohdasta.

Kela tiedottaa tulovalvonnasta perusteellisesti. Päätösehdotuksen mukana lähetetään erillinen tiedote opintonsa aloittaneille ja valmistuneille. Siinä kerrotaan selkeästi, että päätösehdotuksen mukainen takaisinperintä voi muuttua. Tiedotteessa on myös seikkaperäiset toimintaohjeet. Opiskelijaa ohjeistetaan myös itse päätösehdotuksessa: ”Jos olet saanut tuloja ennen opintoja tai niiden päättymisen jälkeen, uudelleenkäsittelyn pyytäminen voi olla aiheellista” ja ”Jos pyydät päätösehdotuksen uudelleenkäsittelyä, takaisin perittävää määrää ei tarvitse maksaa eräpäivään mennessä”.

Opiskelijat saavat saman informaation jo opintojensa aikana muun muassa opintotukipäätöksen mukana lähetettävästä tulovalvontatiedotteesta. Kelan verkkosivuilla on perusteellinen ohjeistus tulovalvonnasta ja laskureita tulovalvonnan arvioimiseen. Verkkosivuilla muistutetaan opiskelijoita siitä, että opintojen aloittamisvuoden ja valmistumisvuoden tulotodistukset kannattaa säilyttää.

Jos tuensaaja ei perehdy ohjeistukseen, on mahdollista, että hän maksaa päätösehdotuksen mukaisen takaisinperinnän aiheetta. Kela ei tiedä, kuinka moni näin tekee. Asian selvittäminen ei ole mahdollista, koska takaisinperintä voi olla aiheellinen myös valmistuneella, jos hänellä on ollut liikaa tuloja opiskeluaikana. Sellaista rekisteriä ei vielä ole, josta Kela voisi selvittää tulojen maksuajankohdat. Mutta onneksi sellainen rekisteri on tulossa. Kela tulee hyödyntämään kansallista tulorekisteriä myös opintotuessa vuoden 2019 tulovalvonnasta alkaen.

Opintotuen tulovalvonta toimii kokonaisuudessaan hyvin. Tulomallin ansiosta suurin osa yli 300 000 vuosittaisesta tuensaajasta selvittää monivuotiset opintonsa niin, ettei heidän tarvitse tehdä ainoatakaan tuloselvitystä Kelalle. Tulorekisterin ansiosta myöskään opintonsa aloittaneen tai valmistuneen ei tulevaisuudessa enää tarvitse selvittää Kelalle, milloin tulot on saatu.

Keskustelu opintotuen tulovalvonnasta on arvokasta lainsäädännön ja Kelan toiminnan kehittämiseksi, mutta myös tiedon perille menon turvaamiseksi. Jos opintotuen saaja on maksanut aiheetta takaisin perittävän summan, hän voi milloin tahansa pyytää Kelaa käsittelemään asian uudelleen – ohjeistuksemme mukaisesti.

Ilpo Lahtinen

vastaava suunnittelija

Kelan opintotukiryhmä