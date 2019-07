Opiskelijoiden jaksamisen vähättely voi kostautua

Keskustelu opiskelijoiden jaksamisesta on ollut vilkasta. Näkökulmia on esitelty ja lokakin on lentänyt. Yhtä kaikki pääasia on, että keskustelua käydään.

Olen valmistunut vuonna 2017 yliopistosta humanistiselta alalta. Elin kuusi vuotta tavanomaista opiskelijaelämää, jota rytmitti kesäisin ja lukuvuoden loma-aikoina työnteko, talvisin täysiaikainen opiskelu.

Neljäntenä opiskeluvuonna havaitsin ensimmäiset uupumisen merkit. Vuonna 2018 pidin kesäloman laskujeni mukaan ensimmäisen kerran kahdeksaan vuoteen ja jäin lopulta sairaslomalle väsymyksen ja masennuksen takia. Sillä tiellä olen edelleen.

Viime päivien tekstit meistä ”syöttöporsaista” (Arno Ahosniemi twiitissään 7.7.) ovat tehneet vähintäänkin surulliseksi. Keskustelu on saanut sävyjä, jotka eivät ole rakentavia (mm. Annamari Sipilä HS 7.7.). Kuten Valtteri Parikka (HS 8.7.) toteaa, opiskelijoiden uupumisen kuittaaminen sillä, että kyllä sitä ennenkin on jaksettu, ei poista ongelmaa.

Olen keskustellut liian monen uupumuksen kanssa tavalla tai toisella kosketuksissa olevan ihmisen kanssa – nuorten ihmisten. Se, mikä ennen on mielletty keski-ikäisten työmyyrien taudiksi, tuntuu vaivihkaa hiipineen myös nuorempaan väestönosaan.

Alan olla vakuuttunut, ettei kyse ole enää marginaali-ilmiöstä. Mietinkin, riittääkö se, että edelleen pääosa jaksaa ja suoriutuu opinnoista ja työelämään siirtymisestä hyvin.

Mikä on se kipuraja, jossa kohtaa on syytä herätä? Ollaanko nyt lähellä sitä rajaa? Parikan referoiman YTHS:n korkeakouluopiskelijoille suunnatun terveystutkimuksen (2016) luvut ovat karuja.

Opiskelijoiden työtaakan ja jaksamisen ongelmien vähättely on pitkän päälle tappiollista. Väitän, että opiskelijoiden avunhuutojen sivuuttaminen tässä kohtaa kostautuu tulevina työvuosina pitkittyneinä sairaslomina ja työkyvyttömyysjaksoina. On lyhytnäköistä painaa huoli villaisella ja todeta, että kyse on herkkänahkaisista, tämän päivän työelämän vaatimuksiin tottumattomista untuvikoista. Sen sijaan katseen voisi kääntää myös toisaalle: Onko yhteiskunnassamme ja työelämässä tapahtunut jotakin, joka ruokkii ilmiötä?

Opettajakoulutuksen käyneenä olen pohtinut myös, millaista mallia työelämästä opiskelijoille siirretään. Eritoten opetusalalla omistautuneisuus työlle tuntuu velvoittavan tietynlaisen elämäntyylin omaksumiseen, jossa työtunnit venyvät ja paukkuvat, sillä ”se nyt vain kuuluu työnkuvaan”.

Yleisessä keskustelussa vallitsee ongelmallinen puhetapa liittyen myös menestymiseen. Duracell-tyyppejä nostetaan valokeilaan tuon tuosta.

Nuorella iällä paljon saavuttaneet innovaattorit ovat yleisen ihailun kohteena. Heidän kaltaisiaan yhteiskunta tarvitsee, jotta Suomi saadaan nousuun. Varmasti tarvitaan, mutta olisi vältettävä luomasta tästä puhetavasta normia, jossa ei ole tilaa heikommille tai edes perustasoisille puurtajille.

Uupumisesta ja psyykkisistä häiriöistä on ennakoitu seuraavaa kansantautia. Mielestäni kyseessä on tikittävä aikapommi.

Olisikin tärkeää, että huomiota kiinnitettäisiin enemmän työelämän ja jo opiskelun ja koulunkäynnin käytäntöihin, malleihin ja arvoperustoihin sen sijaan, että jaksamisen ongelmia ratkotaan vain yksilötasolla. Se on vähän kuin tulipalojen sammuttelua, joiden lähde kytee jossain paljon syvemmällä.