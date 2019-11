Opiskeluhuollon kysyntä kasvaa

Kaupunginvaltuutettu Santeri Lohi kysyy (KSML 2.11.), miksi opiskeluhuollossa ei pystytä edelleenkään tarjoamaan aikoja lapsille ja nuorille lain edellyttämien aikarajojen mukaisesti, vaikka opiskeluhuollon henkilöstömäärää on viime vuosina lisätty. Kysymys on tärkeä.

Jyväskylässä on viime vuosina panostettu opiskeluhuoltoon ja pyritty vastaamaan vuonna 2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuomiin palvelutarpeen lisäyksiin. Opiskeluhuollon palveluihin on saatu lisää henkilöstöä, ja lisäresurssi onkin koitunut osaavan henkilökunnan toimesta suoraan Jyväskylässä opiskelevien lasten ja nuorten hyväksi.

Palveluita ei silti vieläkään onnistuta tarjoamaan lain edellyttämissä aikarajoissa, koska myös palvelujen kysyntä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina.

Jyväskylän kaupungin alueella toimivissa peruskouluissa on yli 1 300 oppilasta enemmän kuin vuonna 2014. Opiskelijamäärät ovat kasvaneet myös toisen asteen oppilaitoksissa, ja alkuvuonna 2018 ammatillisen opetuksen reformi toi opiskeluhuollon piiriin noin tuhat uutta aikuisopiskelijaa.

Palvelujen kysynnän kasvuun vaikuttaa osaltaan sekin, että lapset ja nuoret kohtaavat yhä monimutkaisempia ongelmia. Toisaalta erilaisiin hyvinvointia tukeviin palveluihin osataan hakeutua aiempaa matalammalla kynnyksellä lievemmissäkin pulmisssa.

Valtakunnallinen taloudellisesti viisas pyrkimys on, että kalliista korjaavista toimista siirretään resurssia ennaltaehkäiseviin palveluihin ja tämä luo kysyntää myös opiskeluhuollon palveluille. Nykyään on ok hakea apua, jos sitä kokee tarvitsevansa, eikä asiaa tarvitse hävetä. Lasten ja nuorten nykysukupolvi osaa tämän meitä vanhempia paremmin, ja varmasti se näkyy hyvinvointina myöhemminkin heidän elämässään.

Kysynnän kasvuun vastataan nyt toimintatapoja uudistamalla osana laajempaa kehittämistyötä lasten ja nuorten palveluissa.