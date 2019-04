Oppilaan oikeus tukeen ontuu

Kuntakohtaiset erot vaarantavat oppilaan ja opiskelijan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden. Oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus saada tukea opiskeluunsa koulupolun eri vaiheissa. Erityisopettajien määrä on kaikilla kouluasteilla riittämätön. Miten tämä kaikki vaikuttaa tukea tarvitsevan oppilaan koulunkäyntiin?

Käytännön kokemukset osoittavat, että varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa toteutettu systemaattinen, laadukas ja riittävästi resurssoitu erityisopetus antaa opiskelijalle hyvät mahdollisuudet selviytyä opinnoista toisella asteella, mikä näkyy hyvinä oppimisstrategioina ja oppijan myönteisenä minäkuvana.

Varhaiskasvatuksessa uuden lain mukaan lapsen tuki pitää rakentaa lapsen tarpeiden mukaisesti, ei sen mukaan, mitä on tarjolla. Varhaiskasvatuksen erityisopettajia on liian vähän.

Opettajien ammattijärjestö (OAJ) teki vuonna 2017 kyselyn perusopetuksen opettajille, rehtoreille ja johtajille. Siitä näkyy selvästi, että erityisopettajia ei ole tarpeeksi ja erityisopettajat hakeutuvat muihin tehtäviin.

Joka viides erityisen tuen oppilas saa sitä harvoin tai ei koskaan. Kolmiportaisen tuen käyttöönoton jälkeen erityiskouluja- ja erityisluokkia on lakkautettu ja oppilaita siirretty yleisopetuksen luokkiin. Tuki ei ole siirtynyt erityisoppilaiden mukana ja tilanteesta kärsivät sekä erityisopetusta tarvitsevat että yleisopetuksen oppilaat.

Erityisopettajien tehtäväkenttä on laajentunut ja laajenee edelleen: moniammatillinen yhteistyö, pedagogiset asiakirjat, konsultointi, mutta kuitenkaan mitään tehtäviä ei ole otettu pois.

OAJ:n tutkimuksen mukaan 34% vastaajista piti tuen määrää puutteellisena ja vain 3% tukea riittävänä ja joka kahdeksas opettaja kertoi, että opetusryhmää on pienennetty tuen tarvetta vastaavaksi.

On tosiasia, että kaikilla opetuksen järjestäjillä ei ole olemassa pienryhmää, vaikka se olisi joidenkin oppilaiden kohdalla välttämätöntä. Tähän epäkohtaan tulee puuttua pikaisesti ja vanhempien tulee vaatia lapselleen pienryhmää, jos se on lapsen edun mukaista.

Uusi lukiolaki astuu voimaan 1.8.2019 ja siinä korostetaan opiskelijan oikeutta erityisopetukseen myös lukioissa. Lukioissa on ollut erityisopettajia jo 1990-luvulla, mutta opiskelijoiden saama erityisopetus vaihtelee lukioittain erittäin paljon. Lukion erityisopettajien määrä suhteessa tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrään on usein kohtuuton.

Yhdellä erityisopettajalla saattaa olla ohjattavanaan jopa yli 1000 opiskelijaa. Nykyisin yhä useampi lukion opiskelija tarvitsisi erityisopettajan apua mm. opiskelutekniikoissa, lukemisen ja kirjoittamisen pulmissa ja opiskelussa jaksamisessa, koska lukio-opinnot ovat muuttuneet yhä vaativammiksi ja itseohjautuvimmiksi.

Ammatillisessa koulutuksessa reformin perusajatus on se, että opiskelija on itseohjautuva ja hankkii tarvittavan osaamisensa pääosin työelämässä. Kaikilta opiskelijoilta tämä ei onnistu. Lähiopetuksen määrä on laskenut, vaikka opiskelijat tarvitsisivat aikaa ja harjoittelua.

Ammatillisessa koulutuksessa erityisopettajan apu ei riitä, koska ammatilliseen koulutukseen suuntautuneet opiskelijat ovat nykyisin perustaidoiltaan eritasoisia.

Ammatillisessa koulutuksessa ohjaajien käyttäminen opettajien sijasta ei anna opiskelijalle pedagogisen osaajan antamaa opetusta. Kun opiskelija ei saa tarvittavaa tukea, opiskelut keskeytyvät ja opiskelija syrjäytyy.

Pekka Natunen

puheenjohtaja

OAJ Keski-Suomi ry