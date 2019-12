Oppositiossa on mukavaa

Perussuomalaisten kannatus on omilla kymmenluvuilla, mutta mitä siitä on hyötyä, kun valtaan he eivät halua? Oppositiossa on paljon mukavampaa toteuttaa yhden asian politiikkaa ja paisua sen tuomalla julkisuudella. Sieltä on kiva puuttua joka asiaan kun vastuun otto Suomen asioista ei kuitenkaan kiinnosta.

Tämähän vaikuttaa kuin ilmapallolta, joka paisuu pelkästä ilmasta. Jokuhan sen pallon kuitenkin puhkaisee. Onko se voitto seuraavissa vaaleissa ja sen tuoma vastuu? Valtaan pitäisi silloin nousta ja hoitaa koko Suomen asioita. Siinä olisi tehtävää kerrakseen. Yksi asia ei kuitenkaan riitä politiikassa.