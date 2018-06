Osaako sokea lukea katukyltit?

Sokea voi lukea katukyltit, kertoi Suur-Jyväskylän Lehti 13. kesäkuuta. Helsingin Sanomien tiedeosasto käsitteli samaa kysymystä 20. kesäkuuta. Tutkijat ovat päässeet periaatteessa varsin pitkälle monien näköongelmaisten pulmien selvittämiseksi. Tarvittaneen menetelmien edelleen kehittämiseksi vielä lisää kirurgian ja robotiikan sovelluksia ennen kuin terveyskeskus tai Kela voi jakaa laitteita tarvitseville.

Katukylttien lukemisessa on ongelmia näkevilläkin. Ystäväni tapasi kadulla epätietoisen, outoa kieltä puhuvan henkilön, jolla oli ongelmana postitoimiston löytäminen. Ystävä arveli vaikeaksi selittää, mistä kulmista kääntyen pääsee kadulle, jossa uuden värikäsikkunaisen taloparin takapihalta löytyy posti. Ystävä vinkkasi etsijän mukaansa ja saattoi tyytyväisen etsijän perille.

Matkailijoilla näyttää olevan tapana lähettää kortteja ystävilleen eri matkakohteistaan. Kortteja löytyy joka marketista, mutta kaikista ei löydy sopivia postimerkkejä, tai jos niitä vaikka löytyisikin, ei muisteta tarjota. Postilaatikoita löytyy, mutta ne eivät myy merkkejä. Lähettämisessä on pieni vaiva, ja se voi vaikuttaa palaamiseen tänne uudelleen.

Katuopasteissamme on puutteita myös oman maamme kansalaisille. Kuka ei ole etsinyt tai tavannut kadun tai numeron etsijää? Suhtaudummeko opasteisiin kuten ennen liikennemerkkeihin? Ne ovat ohikulkijoita varten. Kyllähän me itse osaamme ilmankin. Tiedämme missä on Siklankulma, Tyynelänkulma, Kolmikulma tai Alumiinitalo. Miksi pitäisi vielä olla katunumerot? Toivotut matkailijat eivät ehkä tiedä.

Vieraiden mukavuudeksi ihanteellisinta saattaisi olla, että jokaisessa kulmatalossa olisi nuoliviitta kummankin kadun puolella, siinä kadun nimen perässä talon katunumero ja kärjen päässä plus- tai miinusmerkki osoittamassa numeroiden ylenevää tai alenevaa suuntaa. Samalla talollahan on kummallakin kadulla periaatteessa oma numerointi.

Yrjö Jaatinen

Jyväskylä