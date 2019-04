Ostovoiman ja työn Keski-Suomi

Keski-Suomessa oli helmikuun 2019 lopussa yhteensä 14 726 työtöntä työnhakijaa, eli 11,6 prosenttia työvoimasta. Työttömyys on laskenut noususuhdanteen aikana, mikä on erinomainen asia.

Palkkasummat ja verotettavat tulot eivät ole lisääntyneet samassa suhteessa, eli työ on pirstaloitunut ja uusista työsuhteista yhä useampi on osa-aikainen, määräaikainen tai ns. nollatuntisopimus. Tämä ei tuo kansantalouteen toivottavalla tavalla ostovoimaa ja rahaa palveluihin.

Työttömyys on maakunnassa edelleen aivan liian korkealla tasolla. Avoimia työpaikkoja oli tarjolla vain 3 419.

On välttämätöntä, että tulevat keskisuomalaiset kansanedustajat yhdistävät voimansa, jotta työtä ja toimeentuloa on tarjolla joka puolella maakuntaa. Keski-Suomessa on vireitä yrityksiä, joita on vuosien varrella pystytty tukemaan maakuntatason päätöksillä ja kohdentamalla EU-hankerahoja.

Tätä työtä on jatkettava.

Myös kuntien on hoidettava oma osuutensa.

On kuntalaisten kannalta järkevää paitsi inhimillisesti, myös taloudellisesti, kun saadaan työmarkkinatuen kuntaosuuteen maksettavat eurot pienenemään.

Esimerkiksi Jyväskylä maksoi näitä vuonna 2018 yli 16 miljoonaa euroa. Kuntien rahoille on käyttöä vaikkapa satsauksena laadukkaampiin vanhuspalveluihin.

Suomi on noussut yhdeksi maailman vauraimmista ja parhaimmista maista asua, elää ja tehdä töitä yhteisen sopimisen kulttuurin ansiosta.

Tätä perustaa on viime vuodet yritetty piikata hajalle. Nyt yhdessä tekemisen meininki on palautettava takaisin työmarkkinoille.

Suomea pitää rakentaa luottamus- ja sopimusyhteiskunnan vahvuuksille.

Työntekijä tarvitsee työsuhteen tuomaa toimeentuloa, työsuhdeturvaa ja mahdollisuutta suunnitella elämäänsä eteenpäin. Palkalla on tultava toimeen ja toimeentulo on turvattava myös elämän muutostilanteissa

Syyllistäminen ja nöyryyttäminen eivät kannusta, hyvästit siis aktiivimallille.

Ahti Ruoppila

aluejohtaja

maakuntavaltuuston vpj. (sd.)

kansanedustajaehdokas

Jyväskylä