Ota päivääsi pari tuntia kännykätöntä liikuntaa

Liikunta on ihmisille tärkeää, koska se auttaa meitä pysymään hyvässä kunnossa ja terveenä. Se myös edistää oppimista, toimii ajanvietteenä ja sosiaalisena kanavana niin nuorille kuin aikuisillekin.

Meillä täällä Suomessa on aivan erinomaiset liikuntamahdollisuudet: on liikuntasaleja, lenkkeily- ja pyöräilyreittejä, jäähalleja, kuntoilulaitteita ulkona ja jopa frisbeegolfratoja.

Liikunnan harrastaminen on ihmiselle täysin luontevaa ja sitä tulee usein tehtyä pienissä määrin huomaamattakin, mutta olisi myös hyvä harrastaa jotakin aktiivisesti.

Liikuntaa aktiivisesti harrastavat ihmiset hyötyvät siitä koska liikunta vähentää stressiä, parantaa unen laatua, lisää luiden kestävyyttä, parantaa tasapainoa ja ehkäisee moniin sairauksiin sairastumista.

Liikunnasta saa helposti myös tehtyä ongelman itselleen, joko liikkumalla liikaa tai liian vähän.

Liian vähällä liikkumisella ei voi saavuttaa hyvää kuntoa ja terveyttä tai muita edellä mainitsemiani etuja.

Tutkimusten mukaan noin 60% nuorista liikkuu liian vähän päivittäin. Tämä johtuu todennäköisesti somesta tai muusta elektroniikasta, joka vie yhä enemmän ja enemmän aikaa nuorien valveillaoloajasta.

Nykyään liikunta ja sen myötä yhdessäoloaika kavereitten kanssa jäävät sivuun teknologian vaatiessa edelleen lisää ruutuaikaa. Nuorten tulisi liikkua ainakin kaksi tuntia päivittäin ja puolet siitä pitäisi olla reipasta liikuntaa, jolloin syke nousee.

Liika liikkuminen taas aiheuttaa rasitusvammoja ja hermosärkyjä. Harjoittelu ja treenaaminenkaan eivät enää tunnu mielekkäältä, jos niitä tekee liikaa tai liian kovasti. Urheilu vahvistaa sydäntä mutta liika harjoitus heikentää sitä.

Liikunta on mielestäni hyödyllistä ja mukavaa, kohtuuden rajoissa harrastettuna tietenkin. Liian nopeasti ja raskaasti ei ole hyvä aloitta urheilua, ettei tule venähdyksiä ja muita vammoja. Liikunta on hyödyllistä, koska se kehittää aivoja, parantaa unen laatua ja oppimista ja on mitä mainioin ajanviete.

Liikunta lisää myös sosiaalisuuta, kun harrastat ryhmässä tai yksinkin jonkun tuella, avulla tai kanssa.

Usein nuorilla on ennakkoluuloja liikunnasta tai jostakin lajista. He voivat ajatella esimerkiksi, että ratsastus ei ole ”oikeaa” liikuntaa tai pallopeleissä aina sattuu jotakin, tai että en ole tarpeeksi hyvä tai uskalla, kun muut pelaavat kovempaa. Aina pitää uskaltaa kokeilla ja heittäytyä, vaikka se tuntuisi aivan ylivoimaiselta.

Oman lajin tai ryhmän löytäminen voi olla vaikeaa, joskus se löytyy arvaamatta tai yllättäen, liikuntatuntien tai lenkkeilyn lomasta mutta välillä on jaksettava etsiä omaa mielenkiinnon kohdetta.

Toivoisin nuorten ottavan itseään niskasta kiinni ja jättävän kännykkänsä ja muut elektroniset laitteensa edes päivittäisen urheilun ja ulkoilun ajaksi.

Toki esimerkiksi musiikin kuuntelu tai vaikka äänikirja on sallittavissa urheillessa, kunhan liikuntakokemuksesi ei ajaudu liikaa kiinni käynnykkääsi ja sen pariin. Usein näkee nuoria ulkona ja kavereittensa kanssa, jolloin kaikki ovat kännykällään eivätkä he puhu tai liiku yhdessä juuri ollenkaan.

Suomi on liikunnan kannalta ihanteellinen paikka monien liikuntamahdollisuuksien johdosta, joten toivoisin kaikkien ymmärtävän hyödyntää tätä mahdollisuutta.

Jokainen voisi yrittää varata pari tuntia päivästään kännykätöntä liikunnallista aikaa, oli se sitten tanssimista, kävelyä tai vaikka pelailua ystävien kanssa.

Sonja Toivonen

Mankolan yhtenäiskoulu 8D

Jyväskylä