Ottakaa meidät tosissaan!

Aikaisemmin naisia pidettiin tunteellisina ja höpsöinä, joten heidän kirjoittamaansa kirjallisuutta, mielipiteitä tai äänestysoikeutta ei pidetty tärkeinä asioina. Nainen ei voinut olla uskottava, vaikka hän sanoisi täysin samat asiat kuin mies. Nyt tämä ”tunteellinen höpsö” -asenne kohdistetaan nuoriin, jotka ovat huolestuneita ilmastosta ja haluavat muutoksia.

Minua ärsyttää, että nuoria ilmastoaktivisteja ei vieläkään oteta tarpeeksi tosissaan. Sanotaan, etteivät nuoret osaa itse ajatella ja heidät on manipuloitu milloin vanhempien ja milloin opettajien ansiosta. Meidän nuorien on pakko ajatella itse tällä some-aikakaudella, sillä meidät on kasvatettu epäilemään kaikkea, mitä luemme, kuulemme tai näemme. Usein me nuoret tunnistamme huijaukset ja valeuutiset paremmin kuin vanhemmat ihmiset.

On myös ihmisiä, jotka kyllä uskovat nuorten huolen. Harmittavan usein heidän mielestään emme voi tehdä radikaaleja toimia, koska talouskasvu kärsisi. Minusta emme tee mitään talouskasvulla, jos meillä ei ole planeettaa, jolla elää. Ilmastonmuutoksesta voi myös hyötyä taloudellisesti, jos myymme muille maille keinoja hidastaa sitä.

On vielä kolmas ryhmä, joka minua suorastaan raivostuttaa. Ihmiset, jotka ovat huolissaan, että nuoret ahdistuvat, ja haluaisivat sen takia vähentää ilmastonmuutoksesta puhumista. Me nuoret emme ahdistu siitä, että asiasta puhutaan, vaan siitä, ettei asialle tehdä mitään. Samat ihmiset myös usein vaativat nuorilta täydellisen ekologista elämää, jos nuori puhuu ilmastonmuutoksesta. Nämä ihmiset eivät ymmärrä, että emme vaadi yksilöiltä täydellisyyttä, vaan isoja poliittisia päätöksiä.

Toivoisinkin tulevalta hallitukselta politiikkaa, joka ottaa ilmaston huomioon ja keskittyy vähentämään Suomen päästöjä entisestään. Toivoisin myös, että ulkopolitiikassa otettaisiin usein ilmastokysymyksiä esiin ja painostettaisiin muitakin maita vähentämään päästöjään. Olisi myös hienoa, jos Suomea markkinoitaisiin maana, joka tarjoaisi ratkaisuja ilmastokysymyksiin.

Vaula Tabell

Jyväskylä