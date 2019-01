Oulun traagiset tapahtumat eivät saa toistua täällä

Kirjoitan tämän kirjoituksen luottamustoimihenkilönä jonka tehtävä ja velvollisuus on toimessaan vastata alueeni ihmisten hyvinvoinnista ja turvallisuus on yksi hyvinvoinnin peruselementeistä.

Kirjoitan tätä myös suomalaisena miehenä ja tyttölapsen isänä, jolla on velvollisuuksia sekä huoli Suomen tulevaisuudesta.

Nyt meidän on tehtävä kaikki mahdollinen, etteivät Oulun järkyttävät raiskaukset tule koskaan tapahtumaan Keski-Suomessa. Ei Jyväskylässä, eikä muualla. Oulun tapahtumat ovat lamaannuttava isku kansakunnan pyhimpään ja arvokkaimpaan, lapsiimme, tulevaisuuteemme.

Selittelyjen ja hyssyttelyn aika on ohi, on tekojen aika. Kokonaisia ihmisryhmiä ei pidä stigmatisoida rikoksista, mutta myöskään rasismileimalla ei voi kuitatata valideja yhteiskunta-analyyseja ja maahanmuuton ongelmien esille tuomista.

On ymmärrettävä, että lähtökohtaisesti hyvää tarkoittava idealismi voi olla vaarallista. Tämä ei ole rasismia, vaan realismia!

Tarvitaan jämäkkää ja tehokasta yhteistyötä kuntien viranhaltijoiden ja viranomaisten välillä. Mukaan on sitoutettava kaikki olennaiset yhdistykset ja järjestöt liittyen maahanmuuttajiin.

Vastaanottokeskuksien toimintaan on yhä vahvemmin tuotava mukaan turvallisuuden merkitys myös ”asiakkaiden” toiminnassa keskuksen ulkopuolella. Vaarallisia henkilöitä ei pidä pelätä laittaa säilöön. Tämä ei ole rasismia vaan rikosten ennaltaehkäisyä!

Koska valtakunnan maahanmuuttopolitiikka sysää ongelmia myös kunnille, on kuntien tehtävä valintoja vastaanottamisen, kuntapaikkojen ja kotouttamisen suhteen. Emme tarvitse yhtään vastaanottokeskusta Keski-Suomeen.

Ennen kuin asia on kunnossa valtakunnan tasolla, on kuntapaikoissa vedettävä tiukkaa linjaa, kuten kaupunginhallituksessa tein muutosesityksen kuntapaikkojen pudottamisesta nollaan ennen kuin oikeasti tiedämme, mitä olemme tekemässä ja mitä seurauksia sillä on.

Kotouttamisohjelmissa täytyy vaatia maahantulijoilta enemmän, tulijoiden edessä matelemisen on loputtava.

Kotouttamisohjelmien ei pidä olla monikulttuurisuuden ylistystä ja tulijoiden jalustalle nostamista, vaan suomalaisen kulttuurin, normien, arvojen ja sääntöjen arvostamista sekä korostamista. Näiden noudattamista on vaadittava kaikilta tulijoita. Tämä ei ole rasismia, vaan oikeutemme suomalaisina!

Minulle oli suuri pettymys, kun kukaan ei kannattanut esitystäni, kun Jyväskylän valtuustossa viime vuonna vaadin kotouttamisohjelmaan yllä mainittuja parannuksia.

Edes perussuomalaisista kukaan ei tukenut asiaani, pelottiko sitten joutua ”huonoon valoon” muiden valtuustoryhmien silmissä ja painoiko oma etu enemmän. En tiedä.

Seuraavassa valtuustonkokouksessa tulen jättämään valtuustoaloitteen ja esittämään valtuustokysymyksen, jossa vaadin maksimaalista työtä Jyväskylän kaupungilta Oulun kaltaisten rikosten ehkäisemiseksi ja turvallisuuden palauttamiseksi. Aloitteen tulen jättämään myös maakuntavaltuustossa.

Nyt ei pidä ajatella omia hillotolppia ja niiden menettämistä, jos vallan kahvassa lujemmin roikkuvat eivät satu pitämään heidän mielestään ”ääri-ideoista” ja monikulttuurisuuden vastustamisesta sekä suomalaisten puolesta toimimisesta. Nyt tarvitaan niitä tekoja, jotka muuttavat asioita ennen kuin suomalaiset tulevat kärsimään lisää.

Teemu Torssonen

kaupunginvaltuutettu (ps.)

kaupunginhallituksen jäsen

maakuntavaltuutettu

Jyväskylä