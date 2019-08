Outoa touhua Jyväskylän metsissä

Jokainen kaupunki, epäilemättä myös Jyväskylä pyrkii pienentämään hiilijalanjälkeään.

Eräs keino tähän on hoitaa kaupungin runsaita metsiä siten, että ne ovat elinvoimaisia jolloin metsien hiilinielu on paras mahdollinen. Metsälehden mukaan kaupunki on siirtymässä virkistysalueidensa metsienkäsittelyssä ”jatkuvaan kasvatukseen”.

Viherpalvelupäällikkö Tuija Pajusen mukaan jälki saattaa näyttää aluksi ”karulta”, kun tasaikäistä puustoa poistetaan runsaasti. Todellisuudessa jälki saattaa näyttää myöhemmin vielä karummalta.

Metsälehdessä on 9.10.2018 julkaistu video eräästä joutsalaisesta metsästä, johon oli suoritettu Pajusen kuvaama hakkuu. Tuloksena pystyyn kuolevia ja kaatuneita puita.

Metsälehden jutussa haastateltujen asiantuntijoiden mukaan joutsalaisen metsän hiilinielu putosi hakkuun seurauksena. Näin kävisi myös Jyväskylässä.

Putous voi olla kymmeniä prosentteja. Pajusen kuvaamassa hakkuussa jäisi lisäksi hakkuutähde lahoamaan metsään päästämään hiilidioksidia, kun sen oikea tehtävä olisi tuottaa energiaa Keljonlahden voimalassa.

Kuka muuten haluaisi liikkua virkistysmetsässä, jossa riskinä on jäädä kaatuvien puiden alle tai joutua ryömimään jo kaatuneiden puiden yli tai ali.

Halutaanko Jyväskylään jatkossa myös enemmän kuusikoita? Niinhän väistämättä käy jatkuvan kasvatuksen metsissä esimerkiksi tunnetun asiantuntijan Sauli Valkosen mukaan.

Eikö olisi viisaampaa tehdä kohtuullisia aukkoja ja kasvattaa sopivilla paikoilla esimerkiksi nopeakasvuisia ”koivikkohakoja”. Aukoissa voi helposti kasvattaa myös kuusi-mäntysekametsiä, jotka kasvavat yhden puulajin metsiä paremmin ja soputuvat parhaiten ilmastonmuutoksiin.