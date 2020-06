Outoja teesejä Muuramen päätöksenteosta

Olemme asuneet jo yli 40 vuotta Muuramessa, jonka seurakunta on 100 ja kunta 99 vuotta. Kummankin vuosikymmeniin sisältyy tapahtumia, jolloin on tehtävä nopeita päätöksiä ja toimittava, elettävä hetkessä.

Paikkakunnalla oloaikaani sisältyy myös jakso, jolloin seurasin läheltä kunnalliselämää ja sen sykettä. Siksipä Keskisuomalaisen 1.6. julkaisema juttu Muuramesta väittämineen hämmästytti.

Ovatko asianomaiset perehtyneet kunnan historian kulkuun siitä, miten nykyisinkin jatkuva toiminnan dynaamisuus, sitoutuminen ja luottamus saivat alkunsa jo yli 50 vuotta sitten

Mainio talousneuvos Viljo Turkkilan (1991) kirjoittama ”Opiks ol” antaa loistavan esimerkin päättäväisyydestä. 1950-luvun kunnalliselämän poteroista oli noustu

Konsensus sai vähitellen tilaa. Vuosi 1968 oli Muuramelle ja itsenäisyydelle vaaran paikka. Pelko yhdisti päättäjät.

Vain elinkelpoinen kunta säilyy itsenäisenä. Tarvitaan teollisuutta, maata ja asuntoja, kuvailee Turkkila.

Hän lähti kahden muun valitun miehen kanssa tilaisuuteen, jossa huudettavana oli pakkohuutokauppaan joutunut tila. Kunnanhallitus oli asettanut ostohinnalle ylärajan, mutta se ei vielä riittänyt. Pitivät pienen neuvottelun, jonka tuloksena Viljo Turkkila teki vielä yhden tarjouksen ja tila jäi kunnalle.

Moitteethan siitä tuli seuraavassa kokouksessa valtuuksien ylittämisestä. Jos ei kunta osta, Turkkila sanoi itse pitävänsä kiinteistön. Keskustelu loppui ja kunta lunasti huutonsa.

Loppu onkin historiaa. Siinä on nyt se ensimmäinen Teollisuuskylä!

Nopeita päätöksiä ja toimintaa. Siinä resepti, jota on edelleen noudatettu.

On tarvittu toisiinsa ja tekemisiinsä luottavia, kauskatsovia ja tilannetajun omaavia päättäjiä, jotka ovat herättäneet luottamusta myös kuntalaisissa.

Kunta on lunastanut paljon maita, joten vuosien varrella uudet yritykset ja asutusalueiden asukkaat ovat tervetulleiksi toivotettu.

1970- ja 1980-luvut olivat ripeää kasvun aikaa. 1990-luvulla valmistunut Muuramen Kulttuurikeskus on ihailtu monumenttimme.

Rakennusvaiheessa ei saanut johdon päätä palella; miljoonat vilisivät, mutta ”karavaani kulki”!

Nykyinenkään valtuusto ei tarvitse kristallipalloa, vaikka tulossa olisi nopeitakin käänteitä. Esityslistat kannattaa jo etukäteen lukea tarkkaan, samoin kun myöhemmin tekemänsä päätökset. Kunnan kehitys jatkuu.

Viimeisimmäksi erityisesti koululaitos on saanut valtakunnallisestikin tunnustusta. Yhteistyö naapurien kanssa on hyväksi, mutta itsenäisyydestä on pidettävä kiinni.

Vuoden 2000 puolivälissä taas porttejamme ryskytettiin. Eivät murtuneet. Onneksi, sillä yhdistymisien autuutta liitosten myötä ei tullut.

Palvelut karkasivat kauemmaksi ja työpaikkoja katosi. Siispä kannattaa olla silmät auki ja kuulolla!