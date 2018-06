Pääsykoeuudistuksen perustelut ovat huterat

Hallituksen tekemistä päätöksistä voidaan olla montaa mieltä. Pääsykoeuudistuksesta puhuttaessa oma mielipiteeni osoittaa vahvasti punaista. Syitä tähän on monia.

Helsingin Sanomien (5.6.) julkaiseman artikkelin mukaan vuonna 2020 on tavoitteena, että peräti 60 % yliopistojen opiskelupaikoista määräytyisi ylioppilastodistuksen perusteella. Kommentoin muutamia tekijöitä, joilla opetus- ja kulttuuriministeriö on perustellut pääsykoeuudistusta:

1. ”Uusista ylioppilaista vain 1/3 jatkaa opiskelua välittömästi, vaikka 75 % hakee opintoihin (2015).” Tätä lukua nostaa se, että nuoret hakevat näennäisesti kouluihin, jotta voivat saada työmarkkinatukea.

2. ”Jatko-opintojen ulkopuolelle jääneiden ylioppilaiden osuus on 10 vuodessa kasvanut 58 prosentista 68 prosenttiin.” Johtuisiko siitä, että nykyään on korkeakouluun hakiessa harkittava, mihin ensikertalaisuutensa haluaa käyttää?

3. ”Ei-toivotut välivuodet eivät ole kenenkään etu.” Luuleeko opetus- ja kulttuuriministeriö tosissaan, että ylioppilaskirjoituksilla hakiessa nämä ei-toivotut välivuodet vähenisivät? Mitäs sitten, kun nuoret korottavat ylioppilaskirjoituksiaan yksi aine kerrallaan, sekö vähentää välivuosien määriä?

4. ”Nuoria lähtee opiskelemaan ulkomaille, koska sinne pääsee helpommin.” Sanoisin, että ne nuoret, jotka ulkomaille lähtevät, lähtisivät sinne muutoinkin.

5. ”Ylioppilastutkinto mittaa lukiolaisten osaamisen kansallisesti yhdenmukaisella tavalla.” Pääsykokeetko sitä eivät sitten tee?

6. ”Lukion viimeinen vuosi on kohtuuttoman raskas useiden päällekkäisten kokeiden vuoksi.” Nyt kun ylioppilastodistuksella tulemme jatkossa korkeakouluihin hakemaan, ei se taakkaa helpota, se vain pitkittyy. Nuoret kirjottavat useampaa ainetta kerralla ja jokaisesta täytyy opiskella lukion oppimäärä, kolmen vuoden materiaalit. Onko se nuorelle loppujen lopuksi kevyempi taakka, kuin pinnistää kerralla muutaman kuukauden ajan pääsykokeisiin? Korkeakouluihin hakiessa pääsykoemateriaalit antavat enemmän motivaatiota lukea, sillä materiaalit ovat jo sitä itseä kiinnostavaa alaa.

Hienoista ylioppilastodistuksista pitää ehdottomasti palkita korkeakoulupaikalla ja se on täysin reilua. Nyt on kyse siitä, että valtaosa nuorista tulee jatkossa pääsemään kouluun näin. Se on mielestäni väärin. 60 prosentin sijaan ylioppilastodistuksella sisään pääsevien määrän tulisi olla 10–20 prosenttia tai määrä voisi myös pysyä ennallaan.

Pääsykoeuudistus tukee niitä muutamaa prosenttia 16–19-vuotiaista, jotka ovat kunnianhimoisia ja priorisoivat koulumenestyksen oman nuoruutensa ykkösasiaksi. Kuinka moni näistä on poikia? Tämä uudistus tuskin tulee lisäämään poikien määrää korkeakouluissa.

Pääsykoeuudistusta on myös perusteltu tasa-arvoisemmaksi ja reilummaksi siten, että valmennuskurssien merkittävyys vähenee. Jo nyt nämä valmennuskurssit ovat siirtyneet ylioppilaskirjoituksiin. Jatkossa siis pelkästä ylioppilaskirjoituksissa pärjäämisestäkin täytyy maksaa.

Nykyinen koulusysteemimme ohjaa nuoria siihen, että heti peruskoulun jälkeen pitää tietää, mitä isona haluaa tehdä. Miten käy niiden, jotka eivät omalle alalle painotettavia aineita kirjoittaneet? Tuleeko heidän nyt opiskella lukion oppimäärä omin avuin ja kirjoittaa nämä aineet?

Jos tämän pääsykoeuudistuksen myötä opetus- ja kulttuuriministeriön perustelemat tekijät tulevat muuttumaan parempaan suuntaan, syön sanani. Vahvasti tätä kuitenkin epäilen.

Fanni Jääskeläinen

luokanopettajaopiskelija

Jyväskylä