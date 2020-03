Päätoimittajalta vain jälkiviisautta ja pelon lietsontaa

Mitä päätoimittaja Pekka Mervola ajaa takaa viimeaikaisilla Nimellä-palstan kirjoituksilla koronaviruksesta (KSML 6.3. ja 13.3.)? Niiden tarkoituksena vaikuttaa olevan pelon aiheuttaminen ja sormella osoittelu.

Eikö päätoimittaja lue omaa lehteään kirjoittaessaan kuolleisuusluvuista? Janne Yläjoki kirjoittaa jutussa ”Kuolleisuuden valtaville eroille on syynsä” (KSML 13.3), että luotettavinta tietoa infektion tappavuudesta saadaan Etelä-Koreasta, koska siellä testejä on tehty eniten. Jutun mukaan koronan kuolleisuusprosentti on Etelä-Koreassa 0,8.

Silti Mervola käyttää esimerkkinä Italiaa, jossa kuolleisuus on ollut 6 prosentin luokkaa. Lisäksi hän ei muista mainita, että Italiassa tautiin sairastuneiden keski-ikä on ollut korkea, mikä vaikuttaa kuolleisuuteen.

Tehohoitopaikoista Mervolan viesti on, että ne eivät riitä mihinkään. Kuitenkin Keskisuomalaisessakin on kirjoitettu, että hoitopaikkoja pystytään tarpeen tullen järjestämään lisää. Yrittääkö Mervola siis viestittää, että Keski-Suomen keskussairaalan lääkäreiden sanaan ei voi luottaa?

Mervola puhuu myös ”THL:n hyssyttelestä” ja ”hallituksen hidastelusta” ja kysyy, miksi ei ole laitettu rajoituksia ja maahantulijoille karanteeneja päälle – mutta mitä hyötyä on jälkiviisaudesta? Varsinkaan, kun Mervola ja Keskisuomalainen ei ole ottanut voimakkaammin kantaa asiaan silloin, kun se olisi voinut sen tehdä? Ainakaan Keskisuomalaisen painetun lehden sivuilla en ole huomannut tällaista.

Entä miten Mervola suhteuttaa maahantulon rajoitukset ja kotikaranteenit siihen, että esimerkiksi sata vuotta sitten riehunut espanjantauti aiheutti sen, että Australia laittoi rajansa kiinni, mutta vain kolme viikkoa myöhemmin tauti oli saapunut valtioon ja aiheutti samaa tuhoa kuin muuallakin (Yle 10.3.)?

Koronavirus on vakava asia ja kritiikillekin on varmasti sijansa, mutta toivon kriittisempää otetta myös Mervolan omaan asian käsittelytyyliin. Siinä missä Mervola esimerkiksi luo synkkää kuvaa siitä, kuinka ”Suomi voi nähdä 1990-luvun alun laman kaltaisen pudotuksen” ja kuinka ”muutamien kuukausien päästä voi kysyä, oliko puolison, tuttavan tai sukulaisen kuolema hallituksen hidastelun syytä”, tasavallan presidentillä on toinen asenne.

Sauli Niinistö toteaa haastattelussa (Yle 12.3.), että koronasta seuraa aivan varmasti ikäviä seuraamuksia bruttokansantuotteelle, mutta ”talous on sittenkin vain taloutta. Ihmiselämät ovat aivan eri arvossa”. Haluan uskoa presidentin tavoin myös, että kyllä tästä selvitään.