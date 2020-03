Päätoimittajan karmeaa maalailua

Mitähän Pekka Mervola tarkoittaa kolumnissaan (KSML 13.3.) lauseellaan: ”Ikääntyvä väestö voi muutamien kuukausien päästä kysyä, oliko puolison, tuttavan tai sukulaisen kuolema hallituksen hidastelun syytä.”

Kannustaako hän covid-19-infektioon kuolevien omaisia tekemään valituksia siitä, että he menettivät läheisensä? Tuo on karmeaa lukijoiden ajatusten ohjaamista. Moni voi vielä jopa uskoa kirjoituksen vastaavan todellisuutta, vaikka siinä on maalailtu mutu-tiedolla.

Pitäisi kysyä, kuinka moni ikäihminen oikeasti jäisi sairastumatta, jos olisi heti alkuvaiheessa laitettu kaikki koulut kiinni, lopetettu yliopisto-opiskelu, asetettu matkustuskiellot jne.? Kuinka se olisi suojellut ikäihmisiä, joista hän kirjoittaa?

Suurin osa covid-19-tautia sairastuvista vanhuksista on laitoksissa, kotona tai asuntoloissa ja pärjää siellä kotihoidon tai omaishoitajien tuella. Jos vanhuksia haluttaisiin suojella tartunnalta, koko heistä huolehtiva ja heitä hoitava, varmasti puolen miljoonan ihmisen joukko olisi pitänyt laittaa karanteeniin.

Tauti leviää karanteeneista ja rajoituksista huolimatta, se tarttuu todennäköisesti noin 30%:iin väestöstä, ja noin puolet heistä ei saa oireita. Kiinan maaseudulla covid-kuolleisuus sairastuneista, ts. oireisista, on 0,5%:n luokkaa. Tällä laskuopilla Suomessa päästään 0,15 x 5 000 000 x 0,005 = 3 750 kuolemaan. On lisäksi huomattava, että nämä ”ylimääräiset” kuolemat eivät tule kerralla vaan jakaantunevat pidemmälle ajalle.

Suuri osa kuolemista osuu laitoksessa olevien, monisairaiden, iäkkäiden vanhusten kohdalle. Näin tapahtuu vuosittain kausi-influenssaan kuolevien noin 500 henkilön kohdalla. Heistä harva hyötyy tehohoidosta, jonne otetaan sellaiset ihmiset, joilla on edellytyksiä toipua.

Voisi kuvitella, että tehohoitoon päätyisi sairastuneista maksimissaan kolmannes, eli reilut 1 000 vanhusta. Tehohoitopaikoista saadaan puolet käyttöön siirtämällä elektiivinen toiminta tulevaisuuteen, jolloin 150 paikalla 1 000 potilaan hoitaminen parin kuukauden jaksolla ei ole mahdotonta.

Loppujen osana on sairastaa ja mahdollisesti kuolla kotonaan tai hoitopaikassaan saaden siellä hyvää perushoitoa. Kuolema ei vaadi tehohoitoa eikä sairaalaa.

Millään aikaistetuilla hallituksen toimilla ei noita tosiasioita olisi saanut muutettua.