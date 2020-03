Päättäjät perehtykää tuulivoimahankkeeseen

Jyväskylän kaupungin alueelle Putkilahteen suunnitellaan suurta seitsemän tuulivoimalan kokonaisuutta. Tuulivoimalan vaikutukset ulottuvat myös Luhangan ja Joutsan puolelle. Hyvin perustelluista syistä nämä kunnat ovat jo vaatineet, että pitää tehdä ympäristövaikutusten arviointi eli yva-menettely. Saman kannan näkyy ottavan myös Jyväskylä. Hyvä näin.

Korpilahti-lehti käsitteli Salola Wind Park -suunnitelmaa ansiokkaasti 12.2. Huomio kiinnittyy varsinkin tähän kohtaan: ”Salola Wind Park Oy on teetättänyt ympäristövaikutuksista selvityksiä Etha Wind Oy konsulttiyhtiöllä. Korpilahti-lehden saamien tietojen mukaan Etha Wind Oy:n toimitusjohtaja toimii Salola Wind Park Oy:n hallituksen puheenjohtajana.”

Salola Wind Park Oy on esittänyt, että yva-menettelyä ei tarvita. Hälytyskellojen pitäisi soida. Ehdottomasti tarvitaan yva-selvitys.

Ei riitä, että Jyväskylän kaupunki vaatii yvan. Tämän lisäksi vähintä, mitä kaupungin päättäjiltä vaaditaan, on se, että he tutustuvat huolellisesti kaupungin omaan Putkilahden kyläselvitykseen, joka on suurimmalta osin tehty jo kauan sitten. Selvitys löytyy kaupungin omilta sivuilta.

Alva-asiassa kaupungin päättäjien valmiudet vastata perusteltuun kritiikkiin olivat täydellisen kehnoja, minkä sitten kaupunginjohtajakin myönsi. Lymyiltiin konsulttien selän takana ja väistettiin vastuuta tekemällä ryhmäjohtajien yhteisesiintyminen, kun itsellä ei ollut mitään sanomista.

Päättäjien arvostus kuntalaisten silmissä romahti. Hiukan voitte korjata imagoanne, jos edes tässä Salola Wind Park -asiassa perehdytte asioihin, ihan itse kukin tykönään.