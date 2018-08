Päättäjien kädet nuorten taskussa

Meneillään oleva budjettikeskustelu pöyristyttää. Valtiovarainministeri Petteri Orpo on ilmaissut, että oltaisiin siirtymässä aikaan, jossa ei enää eletä kädet nuorten taskuissa. Hän kuitenkin jättää huomiotta, että opiskelijoiden velkataakka on kasvanut kahden viime vuoden aikana yli miljardilla eurolla. Tuo miljardi on siirretty valtionvelasta nuorten henkilökohtaisiksi opintolainoiksi, ja tosiasiallisesti se onkin käden työntämistä entistä syvemmälle nuorten taskuihin.

Samanaikaisesti korkeakoulutuksen tulevaisuutta on visioitu opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen johdolla. Tavoitteena on, että 50 prosenttia kustakin ikäluokasta tulee olemaan korkeakoulutettuja. Ihailtavan tavoitteen saavutettavuus on valitettavasti kyseenalaista, koska opiskelun tukemisesta on siirrytty vaatimaan velanottoa.

Opiskelijoiden keskuudessa velka nähdään viimesijaisena toimeentulon turvana. Lainapainotteinen opintotuki pakottaakin useat työskentelemään opintojen ohella, mikä hidastaa valmistumista. Kun samalla otetaan huomioon, että erityisesti heikomman sosioekonomisen taustan nuoret karttavat lainanottoa, on soppa valmis.

Visiota korkeammin koulutetusta kansasta ei tulla saavuttamaan, kun korkeakouluttautumaan ei uskalleta toimeentuloon ja velkaan liittyvän epävarmuuden vuoksi. Olemme rakentamassa yhteiskuntaa, jossa opiskelu ei enää ole kiinni lahjakkuudesta, vaan vanhempien tarjoaman taloudellisen tuen tuomasta turvallisuuden tunteesta.

Vaikka opetusministeriön vision tavoittelema koulutustaso pystyttäisiinkin saavuttamaan opintolainalla, valmistumista seuraava epävarmuus työllistymisestä aiheuttaa stressiä ja nakertaa uskoa velan takaisinmaksukykyyn.

Siten korkean koulutustason hyödyt mitätöityvät, kun työelämään siirtyneen nuoren kyky osallistua ja tehdä työtä hapertuu henkilökohtaisen velkataakan aiheuttaman ahdistuksen alla.

Kenties opiskelijoiden olisikin aika lyödä näpeille päättäjiä, joiden kädet eivät ole nousseet nuorten taskuista.

Pekka Rantala

pj, Vasemmisto-opiskelijat ry

Helsinki