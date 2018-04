Päivystävä lääkäri piti minua lusmuna

Maaliskuun 25. päivänä soitin Laukaan terveysasemalle päivystykseen ja selitin tilanteeni hoitajalle.

Kuume, kurkkukipu, yskä. Ja seuraavana päivänä minulla olisi alkanut TE-toimiston ”aktiivimallikurssi” eli työnhakuklubi!

Sanoin, että haluan lääkärintodistuksen, ettei tule sanktioita, ja että en halua sairaana mennä jo tartunnankin takia. Hoitaja oli ymmärtäväinen.

Sain ajan, mutta kun pääsin lääkärin vastaanotolle, hän käyttäytyi todella oudosti.

Moitti minua siitä, kun sunnuntaina menin sinne, epäili tarkoitusperiäni, sanoi että et halua sitten kursseille etkä ottaa osaa! Sanoi, että jos olisit esimerkiksi kevyessä konttorityössä, en olisi valmis sairauslomatodistusta antamaan.

Sanoin, että kannattaisiko tutkia vähän paremmin. No ei! Kiireeseen ei voi vedota, kun potilaita ei ollut kuin yksi lisäkseni.

Neljäkymmentä vuotta työtä tehneenä ja konkurssin myötä viime syksynä työttömäksi joutuneena loukkaannuin kyllä. Koin, että lääkäri pitää minua ihan lusmuna!

No, flunssa ei vain hellittänyt ja jouduin taas tilaamaan ajan lääkärille.

28. päivälle maaliskuuta sain ajan. Otettiin kuvat ja tehtiin tutkimuksia. Tuomio oli keuhkokuume, ja en ole vieläkään kunnossa.

Tiedän, että näistä on turha tehdä mitään valituksia. Eivät ne johda mihinkään, kun henki on tallella, ja jos henki on mennyt, sitten se ainakin on turhaa.

Näitä tapauksia on vain liikaa. Säälin sairaita, vanhoja ja ihmisiä, jotka eivät pysty pitämään puoliaan. Usein kun aikaa tilaa, käy niin, että ajat ovat jo menneet, kun takaisinsoitto tulee. Ja ymmärtääkö kaikki edes painella oikeita numeroita soittaessaan, jos ei vastata?

Mutta kiitos menee lääkäri Nina Lappalaiselle ja hoitajille röntgeniin ja seurantaan. Olivat kaikki aivan ihania!

Pelottaa, millaiseksi tämä menee, jos ja kun sosiaalinen asema ja raha merkitsevät hoidon saannissa. Jospa tuo sote-uudistus toisi parannusta. Sitä todella toivon!

Anja Yksjärvi-Kovanen

Laukaa, Lievestuore