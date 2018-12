Päivystys toimii Jyväskylässä hyvin

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki kritisoi (KSML 30.11.) suomalaista tapaa keksiä kaiken maailman esteitä, jotta potilas ei vain pääsisi lääkärin vastaanotolle.

Tällaiseen toimintatapaan suomaisessa terveydenhuollossa on todellakin saanut tottua ja erityisesti päivystysvastaanotolla on mietittävä tarkkaan, kuinka vakuuttaa ensiarvion hoitaja siitä, että lääkärin tapaaminen on perusteltua. Kipeänä ja väsyneenä se voi olla vaikeaa. Mutta kun se onnistuu, niin voi onnitella itseään. Ainakin täällä Jyväskylässä.

Jouduin turvautumaan päivystykseen sunnuntaisena aamupäivänä. Koska päivystävä sairaanhoitaja oli kiinni jossain tehtävässä, pääsin päivystävälle lääkärille. En ehtinyt edes istahtaa, kun vuoroni tuli. Lääkäri kyseli, tutki ja laittoi minut pikaverikokeeseen. Sitä odottaessani näin, että hän otti sisään useammankin potilaan, kunnes pääsin kuulemaan tulokset. Niiden perusteella hän määräsi minut röntgeniin. Pienen odotuksen jälkeen kävimme lääkärin kanssa vielä keskustelun jatkotoimenpiteistä. Koko hommaan meni alle tunti. Olin sanaton. Lähtiessäni kotoa olin pakannut evästä ja paljon lukemista sekä varautunut tuntien odotteluun. Ilmeisesti olin päässyt ns. päivystyksen pikalinjalle. Mikä loistava idea järjestää oma linja niille, jotka ennen kaikkea tarvitsevat nopeahkon lääkärin arvion tilanteestaan.

Miten onnekas olinkaan ollut! Illalla kuulin, että tuttavani Helsingissä oli ollut myös päivystyksessä murtuman vuoksi. Hänellä reissuun meni 11 tuntia. Seitsemän ensimmäistä tuntia meni kuulema aika hyvin, mutta sitten alkoi puuduttaa, varsinkin kun odotustilan juoma-automaatti oli rikki eikä ruokaa ollut mukana.

Lähtiessäni silmiini sattui kyltti, jossa luki: ”otamme mielellämme vastaan palautetta.” Palautteeni tulee tässä - kiitos! Olin erittäin tyytyväinen saamaani palveluun ja henkilökunnan osaamiseen. Toivottavasti uudessa Nova-sairaalassa päivystys toimii yhtä hyvin. Lupaan, että en tule turhan päiten.

Anne Yliniemi

Jyväskylä