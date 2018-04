Pöhinää keskustan kehittämiseksi

Jyväskylä kasvaa ja kehittyy kovaa vauhtia, menee eteenpäin ja voi hyvin. Meillä on hieno kaupunki, jossa on mukava asua, hyvät koulutusmahdollisuudet ja pääsääntöisesti hyvä yrittää.

Jyväskylä kasvaa alue alueelta. Isoja asioita on tapahtunut ja tapahtumassa eri puolilla kaupunkia. Hippos, sairaalanmäki eli Kukkula, Lutakko, Kangas, Seppälän alue ja nyt on katseet suuntautumassa viimein myös keskustan alueeseen.

Jyväskylän keskustan elinvoimaisuuden turvaamiseksi on alettu tehdä paljon töitä. Useat eri tahot ovat kokoontuneet ja miettineet niin yhdessä kuin erikseen keinoja, joilla turvataan keskustan elinvoimaisuus ja hyvät yrittämisen edellytykset.

Mikään ei synny hetkessä, mutta on kuitenkin asioita, joilla on nopea vaikutus keskustan ilmeeseen.

Mikä tärkeintä, nyt on saatu mukaan myös yrittäjät. Kuka tietää paremmin kuin alueella toimivat yrittäjät, asukkaat ja asiakkaat, että mitä hyvää ja mitä kehitettävää nyt olisi. Olemme istuneet nyt useammassa palaverissa ja kokouksessa kuuntelemassa mitä on tehty, ollaan tekemässä ja mitä on suunnitelmissa.

Alla yrittäjiltä nousseista ajatuksista koottuna kolme sellaista esimerkkiä, joiden kuntoon laittaminen rahassa mitattuna eivät vaadi miljoonia, mutta joilla saadaan nopeasti näkyviä tuloksia.

Turvallisuus. Keskustan ilme katukuvassa näyttäytyy niin yrittäjille, asiakkaille kuin turisteillekin aika lailla ensimmäisenä.

Miten voisimme, niin sanotusti siivota katukuva siten, että siellä on aamusta iltaan mukava kulkea lapsiperheistä ikääntyneisiin turvallisesti ja viihtyen?

Pitäisikö järjestyksen valvontaa lisätä vai suoranaisesti pyrkiä joillakin muilla keinoin siistimään puistot ja penkit keskustassa. Kaupunki tukee asiaa mm. ennaltaehkäisevällä päihdetyöllä ja toivottavasti lastensuojelun riittävillä resursseilla, jotta nuoretkin saadaan voimaan paremmin.

Liiketilat. Kun nousee parkkihallista ylös kauppakeskukseen, tulee vastaan tyhjiä liiketiloja, epäsiistejä ikkunoita, jotka eivät houkuttele ketään.

Tässä heittäisimme pallon kiinteistöjen omistajille ja sijoittajille. Voiko ikkunoiden somistamiseen pyytää vaikka koulujen ja oppilaitosten apua. Voisiko tiloja saada liikkeiden mainostiloiksi? Voisiko tyhjiä liiketiloja saada edullisesti pop-up-myymälöiden käyttöön? Keskustaan saataisiin asiakkaita ja ihmisillä olisi tyhjien näyteikkunoiden sijasta katseltavaa.

Yhteistyö. Yhteistyön tiivistäminen ja vuorovaikutuksen lisääminen eri tahojen kanssa on erittäin tärkeää.

Onnistunut ja oikein kohdennettu viestintä saavuttaa kuulijakuntansa, lisää tietoisuutta ja vähentää päällekkäisyyttä ja epätietoisuutta asioista. Hyvällä ja onnistuneella yhteistyöllä saadaan aikaiseksi yhdessä tekemisen meininki ja halu puhaltaa yhteen hiileen.

Haluamme olla vahvasti mukana kaikessa kehitystyössä, mikä koskee yrittäjien ja yritysten hyvinvointia, kasvua ja edunvalvontaa tässä kaupungissa ja muiden yrittäjäjärjestöjen kanssa koko maakunnassa.

Me yrittäjäjärjestönä haluamme olla tekemässä tiivistä yhteistyötä kaupungin eri organisaatioiden, oppilaitosten ja yhdistysten kanssa. Tästä yhteistyöstä hyödymme kaikki. Tämä yhteistyö ja tekemisen meininki näkyvät myös ulospäin, mistä koko kaupunki voi olla ylpeä.

Maarit Venäläinen

puheenjohtaja

Maria Mäkelä

Jari Parkkisenniemi

Johanna Soilu

varapuheenjohtajat

Jyväskylän Yrittäjät