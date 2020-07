Pöllyttämisen sijaan tekoja

Trollia ei kannata ruokkia, mutta faktoja on syytä tuoda esille. On hyvä tuoda julkiseen keskusteluun myös asiasisältöä perussuomalaisten kansanedustaja Kotiahon ja aktiivi Nahkamäen ”valkoisen miehen taakan” lisäksi. Ilokseni olen huomannut, että näille kirjoituksille on tullut vastineita ja vääriä väittämiä on korjattu.

Olen ihmeissäni siitä pöllyttämisestä ja termipyörittelystä, jota näissä mainitsemieni henkilöiden kirjoituksissa harrastetaan. Intersektionaalinen feminismi koetaan sanahirviönä ja uhkana, kun taas termit kulttuurimarxismi, vihervasemmistolainen ja oma ”suosikkini” mielettömyydessään, vihervasemmistolainen uhrikultti ovatkin sitten jo aivan päteviä ilmaisuja.

Termipyörittelyn ja muun askaroinnin sijaan nostan esille aitoja tekoja. SDP:n pitkäaikainen tavoite toteutuu, laki 0,7 hoitajamitoituksesta on annettu ja hyväksytty eduskunnassa 26.6. Ei välttämättä ihan yhtä tunteita herättävä asia kuin vähemmistöjen väheksyntä ja kokemusten kyseenalaistaminen, mutta yhteiskuntamme kannalta huomattavasti merkittävämpi.

Hoitajamitoitus on merkittävä ja välttämätön parannus vanhuspalveluiden laatuun. Vanhukset ansaitsevat laadukasta hoitoa ja hoivaa, ja myös hoitajien on saatava työolot, joissa työn tekeminen huolellisesti on mahdollista ja joissa jokaisella on mahdollisuus tehdä hyvää työtä uupumatta.

Tässä on aito korjausliike, jolla on vaikutusta yhteiskuntaamme. Vanhustenhoiva on ollut jo kauan kriisissä ja ratkaisujen etsiminen on poliitikkojen tehtävä. Me sosialidemokraatit lupasimme viime vaaleissa tehdä muutoksen, ja sitä muutosta teemme päätös päätökseltä.

Avattuna, tämä lakimuutos hoidetaan siten, että lakiin on tulossa siirtymäaika, jotta kunnilla ja kuntayhtymillä sekä palveluntuottajilla on mahdollisuus varautua merkittävään henkilöstötarpeen sekä kustannusten kasvuun.

Siirtymäajan aikana hoitajamitoitus kasvaa kohti lain määrittelemää 0,7-tasoa asteittain. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 1.10.2020 kun laki tulee voimaan, on sitova hoitajamitoitus 0,5.

1.1.2021 mitoitus nousee 0,55:een. 1.1.2022 se nousee 0,6 hoitajaan ja viimein 1.4.2023 mitoitus saavuttaa 0,7 tavoitetason.

Tämä asia on ollut SDP:lle erityisen tärkeä poliittinen arvovalinta, jonka eteen on tehty pitkäjänteisesti töitä jo vuosia.

Lisääkin esimerkkejä löytyy ja kerron niitä mielelläni. Kuulisin kuitenkin vastaavia tekoja myös pöllyttämisen ja sanaleikkien sijaan teiltä Kotiaho ja Nahkamäki.

Nyt pallo on teillä, pöllyttäjät. Miten te olette päätöksentekijöinä tavoitelleet, että huomenna on paremmin kuin tänään? Vielä olen taipuvainen uskomaan, että teette myös päätöksiä ja ajatte asioita, vaikka kirjoituksissa karkaakin.

Olkaa saamanne luottamuksen arvoisia ja kertokaa toteutuneista tavoitteistanne. Ja mielellään sitten sellaisia, jotka ovat totta.