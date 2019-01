Paikallinen sopimus parantaisi työhyvinvointia

Jyväskylän kaupungin teettämän työhyvinvointikyselyn mukaan Keski-Suomen pelastuslaitoksessa työhyvinvointi on hälyttävän huonolla tasolla. Kyselyn vastaukset hehkuivat paloauton punaisella myös työstä palautumisen osalta.

Pelastusalan ammattilaisten työpahoinvoinnin ja huonon työstä palautumisen taustalla on vajaa kaksi vuotta sitten käyttöönotettu kaksivuorotyöaika. Yle Uutiset Keski-Suomi kertoi torstaina, että Jyväskylässä ylityötuntien määrä on noussut pelastuslaitoksella liki parikymmenkertaiseksi. Työaikamallin kustannukset ovat veronmaksajille 300 000 euroa enemmän kuin aikaisemmassa työaikamallissa.

Jyväskylässä tehtiin aikaisemmin vuorokausityötä Aluehallintoviraston (AVI) myöntämällä poikkeusluvalla. Vuorokausityötä tehdään lähes kaikissa Suomen pelastuslaitoksissa, ja se on Palomiesliiton kyselytutkimusten mukaan mieluisin työaikamalli pelastusalalla.

Keski-Suomen pelastuslaitokselta kerrotaan, että kaksivuorotyöhön siirryttiin, koska AVI asetti aktiivituntirajoitukset myöntämiinsä työajan poikkeuslupiin, kuinka monta tuntia työtä pitkässä työvuorossa saa teettää.

Peruste on poikkeuksellinen ja käsitykseni mukaan virheellinen, koska työaikalaki ei ole Keski-Suomen pelastuslaitoksen yksipuolisen työaikamuutoksen yhteydessä muuttunut. On totta, että AVI on keskittänyt poikkeuslupien käsittelyn yhteen virastoon, mutta velvoitteet aktiivityöajasta eivät ole muuttuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Vuorokausityö poikkeusluvalla ei ole ainoa vaihtoehto. Pelastusalaa koskevassa teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa on ollut jo vuoden ajan yhtenä vaihtoehtona paikallinen sopimus vuorokausityöajasta. Esimerkiksi Helsingin ja Pirkanmaan pelastuslaitoksissa tämä malli on käytössä.

Paikallisessa sopimuksessa työnantajan ja henkilöstön edustajat yhdessä sopivat vuorokausityöajan käyttöönotosta. Sopimuksessa sovitaan myös aktiivituntien sisällöstä, mitä työtehtäviä aktiivitunneiksi lasketaan. Ja kun asiasta sovitaan paikallisesti, AVI ei puutu sopimuksen sisältöön eikä seuraa sen toteuttamista, mitä Keski-Suomen pelastuslaitoksella on ymmärtääkseni pidetty ongelmallisena.

Paikallisesti sopimalla saataisiin paras ratkaisu niin henkilöstön työhyvinvoinnin ja työstä palautumisen kuin joustavan työajan suunnittelun ja pelastustoiminnan järjestämisen kannalta.

Se on kansalaistenkin etu, että onnettomuuden sattuessa pelastamaan saapuu parhaimmassa terässä oleva eikä 40 tuntia putkeen valvonut pelastaja.

Kim Nikula

johtaja

Suomen Palomiesliitto SPAL ry