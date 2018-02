Pakkopalautukset nyt seis

Suomi sai keväällä 2017 turvapaikkapolitiikastaan vakavan huomautuksen YK:lta. Amnesty International seurasi perässä. Vastikään Ranska jätti palauttamatta meille sinne paenneen turvapaikanhakijan, koska luottamusta Suomen turvapaikkapolitiikan toimivuuteen ei ole.

Suomesta palautettuja on kadonnut, kuollut, joutunut vankilaan, kidutettu. Moni kielteinen palautuspäätös on muuttunut kansainvälisessä oikeudessa. Viimeisin Suomea ihmisoikeuksien rikkomisesta huomauttanut taho on UNHCR. Tätä häpeää on vaikea kestää.

Jyväskylä ei ole tästä linjasta voinut erottua, vaan on joutunut jopa sisäministeriön näytösluonteisen poliisioperaation kohteeksi, kun vanhemmat ja kahdeksankuinen lapsi haettiin mellakkajoukoin Salmirannan SPR:n vastaanottokeskuksesta – jonne heidät pian kuitenkin palautettiin.

Perhe on sittemmin paennut tuntemattomaan paikkaan. He eivät enää luottaneet meihin.

Me kuntalaiset; ystävät, naapurit, opettajat, poliitikot, sosiaalityöntekijät, seurakuntalaiset, koulukaverit, ystävät saamme yllemme tämän, hallituksen toimien tuottaman epäluulon yhteiskuntamme oikeudenmukaisuutta kohtaan.

Se on suomalaiselle hirvittävä taakka. Sen kanssa on vaikea elää.

Tilanne on käsittämätön. Maamme tarvitsee maahanmuuttoa. Samaan aikaan turvapaikanhakijoita haetaan työpaikalta, koulusta, neuvolasta, päiväkodeista, päivällä ja yöllä, lähetetään kohti tuntematonta.

Tulevan viikonlopun aikana koko Euroopan alueella järjestettävät mielenosoitukset vaativat lopettamaan kaikki pakkopalautukset Afganistaniin, jossa turvallisuustilanne on erittäin huono. Siviilejä on menehtynyt Talibanin iskuissa erityisesti Kabulissa, viimeksi kuoli 118 ihmistä, aikuisia ja lapsia.

YK:n mukaan Afganistanin tilanne on katastrofaalinen. Kuitenkin sinne palautetaan jopa Iranista ja Pakistanista Suomeen tulleita turvapaikanhakijoita, vaikka heillä ei ole sinne mitään siteitä. He joutuvat usein ihmiskaupan uhreiksi tai uudestaan pakomatkalle.

Norjan pakolaisneuvoston tutkimuksen mukaan 3/4 Afganistaniin palautetuista turvapaikanhakijoista joutuu pakenemaan uudestaan.

Jyväskyläläiset ovat kantaneet outoa vastuuta joutuessaan tukemaan viranomaisten vastuulla olevissa asioissa turvapaikanhakijoita ongelmissa, joiden hoito ei monissa tapauksissa päivänvaloa kestä.

Luemme virheellisiä turvapaikkadokumentteja, kuulemme asianajajien järkytystä virheellisistä päätöksistä, koetamme lohduttaa ihmisiä, joiden elämä onkin mielivaltaisen päätöksenteon armoilla.

Kauhun ja pelon määrästä kertoo se, että takaisin lähetetyt ihmiset ovat nyt alkaneet antaa kasvonsa julkisuuteen, jotta edes joku pelastuisi.

Yle kertoo muun muassa Bagdadissa piileskelevien elämästä nimin ja kasvoin. Äskettäin Keskisuomalainen kertoi viisilapsisesta perheestä, joka odottaa päätöstä Jyväskylässä.

Nämä ihmiset tulivat hakemaan turvaa. Mitä me heille annoimme?

Olisiko aika esittää pakkopalautusten lopettamista Jyväskylässä?

Irma Hirsjärvi

Matleena Käppi

kaupunginvaltuutetut (vas.)

Keski-Suomen maakuntavaltuutetut

Jyväskylä