Pakkoruotsi valinnaiseksi

Miksi ihmeessä Ahvenanmaalla ei tarvitse opiskella pakkosuomea?

Pakkoruotsin kannattajat ovat joko tyhmiä tai epärehellisiä.

Ruotsin opiskelu muutenkin alentaa oppilaitten motivaatiota, ja siihen tuhlataan ihan liian paljon resursseja verrattuna oppimis- tuloksiin. Ruotsalaiset ovat itsekin sanoneet, että he asioivat suomalaisen kanssa mieluimmin englannilla kuin ruotsilla. Jos ruotsi olisi valinnainen, en usko että melkein kukaan valitsisi B1-kielekseen ruotsin.

Miksi me opiskelemme alle 5% vähemmistön kieltä kun noin puolet niistä osaa sujuvaa suomen kieltä. Mieti jos voisi valita ruotsin sijasta jonkun toisen kielen sehän vasta lisäisi suomen kielitaitoa. Ruotsia on pakko opiskella jokaisella koulu-asteella, edes englantia ei tarvitse opiskella jokaisella koulu-asteella – silti englanti on paljon paremmin “opittu” kieli.

Usein sanotaan, että lapsi ei voi tietää jos vaikka päätyy kaksikieliseen kuntaan töihin. Eihän sitä kukaan tiedäkään mitä kukin lapsi tarvitsee, mutta se tiedetään ettei mikään vähennä lasten tulevaisuuden mahdollisuuksia enemmän kuin vapaan kielivalinnan riistäminen heiltä.

Joidenkin mielestä kaksikielisyys on rikkaus paitsi tietenkin Ahvenanmaalla joka on ylpeästi yksikielinen. Ruotsilla.

Väitetään että pakkoruotsi mahdollistaa pohjoismaiden välisen verkostoitumisen, mutta tuohon ei usko Maurikaan.

Jos osaa juuri ja juuri sanoa jag heter Mauri, ei se tarkoita että osaa myös norjaa ja tanskaa. Vienti Ruotsiin tapahtuu vain ruotsiksi eli ilmeisesti Ruotsiin tuodaan tavaraa vain Suomesta. Jos pakkoruotsi poistetaan, harva enää valitsee B1-kielekseen ruotsin.

Eli ruotsia on pakko opiskella, koska siitä ei ole oikeasti mitään hyötyä. Pakkoruotsia on monta kertaa yritetty muuttaa valinnaiseksi ja tämäkin on yksi niistä toivottomista yrityksistä.