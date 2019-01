Palanen koulututkimuksen historiaa

Koulutuksen tutkimuslaitos, entinen Kasvatustieteiden tutkimuslaitos (KTL), vietti 50-vuotisjuhlia viime vuonna. Sen toiminta käynnistyi samoihin aikoihin, kun kokeiluperuskoulut aloittelivat ympäri valtakuntaa.

Peruskoulun tavoite oli oppilaan ’myöteisen ja realistisen minäkäsityksen kehityksen tukeminen’. Se kiinnosti välittömästi meitä vastavalmistuneita opettajia, jotka suunnittelimme kasvatustieteen pro gradu-työtä.

Tutkimusongelma oli selvä: Miten kokeiluperuskoulut ovat onnistuneet oppilaan minäkäsityksen kehittämisessä verrattuna rinnakkaiskouluihin eli kansalais- ja oppikouluun.

Toinen yhtä haastava tutkimus kosketteli kokeiluperuskoulujen tasokursseja. Aiheet olivat ajankohtaisia ja tärkeitä; minäkäsitysmittari täytyi hankkia USA:sta. Empiirinen aineisto oli suuri ja analyysimenetelmät haasteellisia. Kaikesta kuitenkin selvittiin ja gradut valmistuivat.

Gradujen tulokset viittasivat arvioinnin ja itsetunnon väliseen kohtalonyhteyteen. Samoihin aikoihin oli käynnistynyt KTL:ssa oppilasarvostelun uudistamisprojekti, jossa rahoitus ratkaistiin aina vuodeksi kerrallaan.

Taustatietoa haettiin Suomesta, USA:sta ja Ruotsista, jossa oli käytössä uusia arviointitapoja, kuten arviointikeskustelu sekä tietokonepohjainen arviointi.

Kartoitusvaihetta seurasi kokeiluvaihe; kokeiluohjelmaan oli koottu keskeinen tietämys arvioinnin lähtökohdista, tavoitekuvaukset, sanallisen tiedotteiden mallit ym. kokeileville opettajille ja oppilaille.

Kouluhallituksen rahoitus loppui juuri silloin, kun oli saatu kerättyä viimeiset mittaustulokset ja järjestettyä tiedostot analysointikuntoon. Toimeksiantaja ei näyttänyt olevan kiinnostunut varsinaisista tutkimustuloksista, joten resurssit oli hankittava muualta.

Sittemmin työ jatkui opettajankoulutuslaitoksessa. Se merkitsi mahdollisuutta jakaa kokemuksia oppilasarvostelusta. Monet opiskelijat ja kollegat kehittivät arviointia uusin lähestymistavoin, kuten laadullisesti, tulkinnallisesti ja toimintatutkimuksin keinoin sekä eri oppiaineissa.

Syvällinen arviointinäkemys on merkinnyt huomion kohdistamista luokan vuorovaikutusprosessiin. Itsearviointia ja portfolioarviointia on kokeiltu sekä raportoitu opiskelijoiden pro gradu -tutkielmissa ja väitöskirjoissa. Osa näistä tutkimuksista on toteutettu Jyväskylän yliopiston normaalikoulussa, joka siirtyi jo vuonna 1988 uusiin arviointikäytänteisiin.

Arvioinnin kehittämistä voi Suomessa pitää ’vuosisadan uudistuksena’, kuten sitä USA:ssa kutsuttiin. Se on koko yhteiskunnan arvoja heijastava asia.

Sitä on myös vastustettu ja vaadittu numeroita takaisin, vaikka numerot lisäävät kilpailua ja heikentävät itsetuntoa.

Mikäli syrjäytymistä halutaan ehkäistä, koulussa oppimisvaikeuksista kärsivien ja heikoimmin menestyneiden itsetunnosta tulee kantaa erityistä huolta.

Oppilaan tulee nähdä itsensä kykenevänä oppimaan.

Arviointikeskustelut ovat yleistyneet, ja niissä ovat edustettuina opettaja, vanhemmat sekä oppilas, joka on arvioinnin päähenkilö. Taitava opettaja antaa tilaa oppilaalle kertoa edistymisestään; näin oppilaan itsearviointi toteutuu luonnollisella tavalla.

Arviointikulttuuri on uudistunut kaikissa Suomen peruskouluissa, mutta eroja on opettajien arviointitaidoissa. Siihen voidaan vaikuttaa opettajien perus- ja täydennyskoulutuksella.

Eira Korpinen

kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen, professori emerita

Marja-Leena Husso

kasvatustieteen yliopistonlehtori emerita

Jyväskylä