Palkankorotus väärään aikaan ja väärälle kohderyhmälle Jämsässä

Jämsän kaupungilla on yt-neuvottelut käynnissä, joten johtajien 20% palkankorotus tässä tilanteessa on moraaliton. Uuden elinvoimaorganisaation johtajapaikat ovat vielä täyttämättä, joten kuinka voidaan korottaa nykyisen johtoryhmän palkkoja? Korotus on lisäksi todella suuri, 1 000 euroa / kk kullekin johtajalle, ja tämän korotuksen jälkeen Jämsän johtavat viranhaltijat ovat verrokkikuntien (Äänekoski, Valkeakoski, Keuruu) palkkakärjessä. Tämä ei todellakaan motivoi muuta kaupungin henkilöstöä.

Asiaa yritettiin tuoda käsittelyyn jo aiemmin ja salaisena. Tuolloin asia jäi pöydälle, koska viranhaltijoiden palkat ovat julkisia. Tällainen salailu ja suoranainen vilpin yritys syö luottamusta viranhaltijoihin.

Kokoomuksen ja demareiden nyt räätälöimä palkankorotus johtajille ei myöskään ole vuoden 2020 budjetissa. Sen suora vaikutus on noin 80 000 euroa / vuosi, ja se siirtyy suoraan budjetin tappiosarakkeeseen.

Kun johtajien palkitseminen nyt tulee kaupungin koko henkilöstön tietoon, voidaan laskea, että jokaisen motivaatio putoaa ja työteho laskee. Jos tuo tehon menetys olisi esim. 250 euroa / kk, niin 900 henkilön kokonaisvaikutus on silloin 2,7 miljoonaa euroa / vuosi. Mistä rahat?

Jonkin tasoiselle palkankorotukselle olisi kyllä ollut tarve, mutta se olisi pitänyt tehdä oikeaan aikaan ja uuden kaupunginjohtajan esittelemänä.

Normaalisti johtajien palkitseminen voidaan maksaa, jos on jotain jaettavaa. Jaettavaa voi Jämsän tapauksessa tulla vain sen jälkeen, kun elinvoimaorganisaatio tuo lisää tehokkuutta kaupungin toimintaan ja uuden organisaation avulla vältytään täyttämästä ainakin osa eläköitymisistä.

Arvoisa jämsäläinen, muista, että tuo yllämainittu 2,78 miljoonaa euroa kaivetaan juuri sinun taskustasi. Kaupungilla ei tässä tilanteessa ole muuta mahdollisuutta kuin korottaa kiinteistöveroa ja kunnallisveroa. Ja nythän tuo korotus on jo etukäteen ojennettu johtaville viranhaltijoille seuraamuksineen.

Palkankorotuspäätöksen jälkeen olemme Uusi Suunta -ryhmässä miettineet, kuinka korotus voitaisiin rahoittaa niin, ettei varoja kaiveta meidän jämsäläisten taskusta. Ja löytyihän se ratkaisu.

Menettelemme seuraavasti: Mikäli alkavana vuonna tarvitaan merkittävä lisäbudjetti, niin suuren palkankorotuksen saaneet johtajat lomautetaan kukin vuorollaan kahdeksi kuukaudeksi. Tällä katetaan budjettivajetta. Jos nyt laadittu budjetti pitää, niin johtajat lienevät palkkansa ansainneet ainakin ensi vuodeksi ja lomautuksia ei tarvita. Tämän tulemme myös viemään valtuustossa päätettäväksi, jos vuoden 2020 budjetti vaatii lisäbudjetin.

Kuntapuolella on tähän saakka ollut tapana sanoa, että kunnan leipä on ”pitkä mutta kapea”. Nyt kun se ei enää olekaan ainakaan johtajilla kapea, niin otamme käyttöön hyväpalkkaisten osalta myös toisen periaatteen: ”tulos tai ulos”.

Pekka Laaksonen

Jyrki Kokko

Seija El Sayed

Eero Hakonen

Timo Salokorpi

Hannu Loberg

Uusi Suunta -valtuustoryhmä

Jämsä