Palokassa uusi avo- hakkuiden sotatanner

16. toukokuuta illan viiletessä kurvasin pyöräretkellä tutulle Pihlajapolulle Palokassa. Jo kaukaa näin kapean tien varrelle pinotut risuvuoret.

Kun totuus paljastui, tyrmistyin. Vanha kuusikko oli avohakattu valtavilta rinteiltä. Kuivan hellekauden jälkeen maa oli harmaata kuollutta kunttaa.

Valtavat telaketjunjäljet ja täysin raiskattu maakamara olivat kuin sotatanner. Pikkukengillä oli mahdoton kulkea saviryteikössä.

Havahduin valtavaan vihaan.

Jyväskylän Vihreät olivat viimevuotisten Palokan avohakkuiden jälkeen tehneet valtuustoaloitteen avohakkuiden lopettamiseksi. Mikä lie ollut vastaus aloitteeseen, mutta Palokan raiskaus on vain pahentunut.

Toisaalta, enää on aivan samaa, avohakkuuttaako kaupunki vai yksityinen metsänomistaja? Avohakkuiden osalta kyseessä on massiivinen ympäristön tuhoaminen ja metsien hävittäminen.

Kuka valvoo motojen telipainoja ja mitkä ovat sanktiot maaperän täydellisestä jyrsimisestä kantoja myöten liian painavilla koneilla?

Jyväskylän Energian Keljonlahteen menee 260 km pitkä täysperärekkajono puuta vuodessa.

Äänekosken Metsä Groupin sellutehdas parturoi puut 150 km säteellä, täysperärekka puuta tehtaalle 2 minuutin välein. Kuopiossa vieläkin suurempi Finnpulp on aloittelemassa kiinalaisten rahoilla ja Pohjois-Suomessa sellutehdashankkeita on jonossa.

Valtiovallan suojeluksessa oleva metsäteollisuus on korporaatio, joka on määrännyt metsien uudistamisen ja metsien käsittelyn jo vuosikymmeniä pelkästään teollisuuden ehdoilla, minkä seurauksena metsäluonnon monimuotoisuus on vakavasti vaarantunut ja uhanalainen.

Suomen metsät on jo hävitetty, niitä on enää jäljellä vain alle 10 %. Suurin osa metsän peitosta on köyhiä istutettuja ja tehoviljeltyjä puupeltoja.

Jyväskylässä on maan vihrein valtuusto? Milloin Jyväskylässä avohakkuut lopetetaan?

Milloin Suomessa aletaan tehdä valtakunnan tasoista politiikkaa avohakkuiden lopettamiseksi? Ympäristönsuojelu ei enää odota!

Jyväskylässä Metsä Groupin kanssa puukauppasopimusta jatkettiin taas vuodeksi. Kaupungin puuta myydään tänä vuonna yhtiölle n. 33 000 m3.

Kaikki lähimetsiköt, puistot ja virkistysalueet alkaa olla jo parturoitu harvoiksi puupelloiksi. Vielä viime vuoden lopulla myös Vaajakosken Savonmäki avohakattiin.

Jäikö Jyväskylän uusi uljas metsäohjelma vain paperitiikeriksi?

Sinikka Tyynelä

Jyväskylä