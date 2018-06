Palvelukeskuksen lopetusta valmisteltu salamyhkäisesti

Keskisuomalainen uutisoi (KSML 20.6.) Väinönkadun palvelukeskuksen lopettamisesta. Toimittajan tekemä juttu oli asiallinen, mutta tehty työnantajan näkökulmasta. Haluamme kertoa oman versiomme tapahtuneesta.

Esimiehemme oli kutsuttu tiistaina 12.6. tilaisuuteen, jossa oli kerrottu Väinönkadun palvelukeskuksen lopettamisaikeista. Asia tuli esimiehelle täytenä yllätyksenä. Hänen vaatimuksestaan henkilökuntaa tiedotettiin torstaina 14.6. Anna-Liisa Heiskalan toimesta.

Tarkoituksena oli ollut järjestää tiedotustilaisuus henkilökunnalle ja omaisille vasta lomien jälkeen elokuussa. Ajoitus olisi ollut työnantajan kannalta erinomainen, koska perusturvalautakunnan kokous on 23. elokuuta. Mihinkään valitusprosesseihin ei henkilökunnalla eikä omaisilla olisi ollut aikaa.

Meille ilmoitettiin selkeästi, että asukkaat siirretään muihin kaupungin tai yksityisen palvelutaloihin. Henkilökunnan kanssa keskustellaan työpaikoista syksyllä, vaihtoehtoina ovat Akseli ja Elina, muut palveluasumiset, kotihoito, varahenkilöstö ja muut kaupungin yksiköt.

Kun olemme hakeutuneet nykyiseen työpaikkaamme, se on ollut oma päätöksemme ja halumme. Työyhteisömme on hioutunut yhteen, työt sujuvat hyvin ja sekä asukkaat että omaiset ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä. Miten käy työmotivaation, kun hoitaja pakotetaan ottamaan tarjottu työpaikka vastaan?

Sisäilmaongelmat ovat pääsyy Akseli ja Elinan muuttoon Väinönkadulle. Sisäilmaongelmia on myös meillä, ja niistä on asianmukaisesti ilmoitettu tilapalveluun ja työterveyteen. Miten sisäilmaongelmista kärsivät hoitajat pärjäävät Väinönkadun palvelukeskuksen tiloissa? Onko muutto taas edessä muutaman vuoden kuluttua? Näin iso päätös saattaa olla hyvin lyhytnäköinen.

Kaikkein loukkaavinta tässä menettelyssä on ollut salamyhkäisyys ja selän takana toimiminen. Se on ollut hyvin usein työnantajan menettelytapa Jyväskylässä. Hoitajista on puute, ja tämäntapainen menettely ei tee kaupunkia houkuttelevammaksi. Lisäksi on täysin unohdettu asukkaidemme ja omaisten inhimillinen hätä. Ei ole ajateltu, mitä seuraamuksia aiheutuu muistisairaan ihmisen muutosta uuteen hoitopaikkaan. Olemme luoneet hyvät suhteet asukkaisiimme, olemme kuin perhe, ja myös asukkaiden kesken on syntynyt lämpimiä, läheisiä suhteita.

Vanhuspalvelulaki ja sen tuomat velvoitteet unohtuvat, kun raha ratkaisee. Toivomme, että vielä löytyisi joku muu parempi ratkaisu ongelmaan ja että perusturvalautakunta osaisi tehdä oikean lopullisen päätöksen.

Väinönkadun Palvelukeskuksen

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä. Toimitus.