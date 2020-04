Keskisuomalaisessa 20.4. koko sivun otsikko ”Koulut auki ja vanhukset ulos” on sen verran voimakas kannanotto Suomen poikkeusolojen sääntelyä vastaan, että en voi ohittaa juttua pelkällä olankohautuksella. Pandemia ei ole mielipidekysymys.

Kuinka suhtautua uutiseen, jossa kerrotaan suurin kirjaimin eläkkeellä olevan professorin Mauno Vanhalan mielipiteestä. Sivun 6 kuvan mukaan professori näyttäisi itse olevan aivan oikein karanteeninomaisissa oloissa, mikä on ristiriidassa sivun tekstin sanoman kanssa. Viimeistään tämä ristiriita pani lukemaan uutisen tarkemmin.

Professorin mukaan ”kysehän on aivan luonnollisesta asiasta, virusinfektiosta”. Virusinfektio sinänsä on tietenkin luonnollinen asia, mutta tällä kerralla virus on perimältään ihmiskunnalle uusi. Matkailu levitti viruksen ympäri pallon – varmaan nopeammin kuin koskaan ennen.

Vaikka virusinfektio on ”luonnollinen asia”, niin ilmeisesti lääketiede on pyrkinyt tällaisia luonnollisiakin asioita parantamaan ja ennalta ehkäisemään.

Jotkut meistä ovat syntyneet aikana, jolloin tuberkuloosia varten oli parantoloita, vaikka tautiin ei ollut hoitokeinoja. Mäntymetsän raikkaus, päivälepo parvekkeella – olivat ainakin eräänlaista karanteenia.

Ennen aikaan lasten virustauteihin kuten tuhkarokkoon, vihurirokkoon, sikotautiin ei ollut rokotteita, parannuskeinoja ei taida olla vieläkään. Tämä on poikkeuksellinen pandemia, sillä se on levinnyt meidät yllättäen voimakkaasti länsimaihin.

Nyt kehitetään lääkkeitä ja rokotteita. Huomaa: Niitä kehitetään ei vain köyhille Afrikkaan tai slummeihin Intiaan, vaan meille kaikille, myös insinöörille Espooseen ja jopa Lindalle Pietarsaareen. Koronan tutkimiseen, lääkkeiden ja rokotteiden kehittämiseen panostetaan tosissaan, vaikka mm. Trump sekoittelee koronasoppaa vallanhalunsa tueksi.

”Meille on kuitenkin ilmaantunut yhtäkkiä valtavasti asiantuntijoita, nämä poliitikot ja toimittajat, jotka eivät ymmärrä mitään virologiasta tai biostatistiikasta”, Vanhala täräyttää.

Enhän väitä ymmärtäväni, mutta ilman matematiikkaa ja biostatistiikkaakin jokainen ymmärtää seuraavan: Olkoon salaperäinen luku R0 = 10. Tällöin sairastunut terveiden ei immuunien joukossa tartuttaa keskimäärin kymmenen, nämä jokainen keskimäärin taas kymmenen, ja näistä jokainen kymmenen eli 10x10x10 =1 000.

Näinhän tauti leviäisi suunnilleen, jos tuollaisia tartuntakierroksia toistaisi. Osa tartutetuista kuolisi, suurin osa ehkä parantuisi ja tulisi ehkä immuuneiksi.

Kun puolet olisi immuuneja, niin yksi sairastunut tartuttaisi suunnilleen viisi. Tällöin tuosta yhdestä tartuttajasta seuraisi ”vain” 5x5x5 =125 sairastunutta.

Siinä vaiheessa, kun immuuneja olisi 90 % eli yhdeksän kymmenestä, niin yhdeksään näistä kymmenestä tauti ei tarttuisi. Silloin yksi tartuttaa vain yhden ja tauti alkaa olla hallinnassa.

Tällä tavalla alkaa tarina laumaimmuniteetista, jossa ei vielä ole arvailtu kuolleisuuden prosenttilukuja lainkaan. Luku R0 pitäisi siis saada alle ykkösen. Silloin epidemia sammuisi.

Miten päästään alle ykkösen? Jos virus leviää yskien tai aivastellen, niin riittäisi tämä suositeltu fyysinen etäisyys.

”Pienemmällä kärsimyksellä päästäisiin, jos palattaisiin heti normaalielämään”, Vanhala sanoo. Mitä tuo pienempi kärsimys kullekin olisi?

Näen ruumisrekkakylmiöitä, ruuhkaa hautaustoimistoissa, työn alle uupuvia perunkirjoittajia, riitaisia kuolinpesiä ja ylityöllistettyjä juristeja kuolinpesien äärellä.

Kyyniseksi heittäytymällä nyt olisi helppo päästä eroon ”kestävyysvajeesta” eli suomeksi sanottuna vanhoista ihmisistä, jotka aiheutamme yhteiskunnalle enemmän ongelmia kuin olemme lapsillemme hyödyksi.