Paperittomien kohdalla ei ole kyse vain rahasta

Vasemmistovaltuutetut Abbey, Hirsjärvi ja Tiainen kirjoittivat (KSML 26.5.), kuinka vähän paperittomien terveydenhuolto vie rahaa Jyväskylässä. Kirjoittajien kaarti toi esille että mm. allekirjoittanut olisi väittänyt paperittomien kustannuksien olevan miljoonia euroja.

Muuten hyvä paitsi etten kirjoittanut euroista mitään, vaan paperittomille tarjottavaan terveydenhoitoon liittyy paljon muitakin tekijöitä kuin euroja, kuten oikeudenmukaisuus suomalaisia kohtaan, turvallisuus ja vetovoimatekijöiden poistaminen.

Mitä enemmän Suomessa tai Jyväskylässä on paperittomia – joista suurin osa on laittomia maassaolijoita – sitä turvattomampi Suomi tai Jyväskylä on.

Tänä vuonna ilmaista terveydenhoitoa nauttivia paperittomia ja laittomia voi olla kymmeniä, mutta mikä on tilanne seuraavan siirtolaisaallon aikana? Mielestäni tulipalot tulee sammuttaa silloin kun ne ovat pieniä, tai mikä parasta ehkäistä tulipalot kokonaan.

Se tulipalo-metaforasta, mutta haluavatko vasemmistovaltuutetut, että autot roihuavat samoin Jyväskylänkin lähiöissä kuin Ruotsin lähiöissä?

Kiinnitin huomiota myös vasemmistovaltuutettujen huomioon että yleinen terveydenhuolto suojaa meitä kaikkia. Ketähän kaikkia kirjoittajat oikein tarkoittavat. 140 000 jyväskyläläistä, satoja miljoonia siirtolaisia vai jopa 7,6 miljardia maailman asukasta?

Mielestäni veronmaksajien oikeudentajua ja huolta turvallisuudesta koetellaan jo kymmenien laittomasti maassaolevien ei-kiireettömän hoidon kustantamisen suhteen, puhumattakaan suuremmista määristä.

Kenenkään ei tule kuolla käsiin tai kärsiä kohtuuttomasti Suomessa tai muualla. Kuitenkin Abbeyn, Hirsjärven sekä Tiaisen ja minun välillä lienee perustava ero ajattelussa, sillä itse näen että Suomen valtion on ensisijaisesti huolehdittava omista kansalaisistaan, heidän terveydestään ja turvallisuudestaan. Kirjoitukseni otsikko, mihin vasemmistokirjoittajat viittaavat omassa kirjoituksessaan, ”Jyväskylästä ei saa tulla koko maailman terveysasemaa”, on linjassa tämän kanssa.

Teemu Torssonen

kaupunginhallituksen jäsen (ps.)

kaupunginvaltuutettu

Keski-Suomen maakuntavaltuutettu

Jyväskylä